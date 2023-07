Carola Reyna se cansó y contó todo de su pelea con Boy Olmi: "Hijo de puta"

La actriz dio a conocer el mal momento que vivió por un cuadro de salud de Boy Olmi. Carola Reyna contó el motivo de su reacción ante la noticia de su pareja.

Carola Reyna dio a conocer las discusiones que tuvo recientemente con Boy Olmi debido a un cuadro de salud del actor. La artista explicó el motivo que la llevó a tomar drásticas decisión ante una noticia que su pareja le dio sobre su estado.

Reyna y Olmi son pareja desde hace tres décadas y ambos aseguran sentir que se conocen de otra vida por lo profunda que es su sinergia. A pesar de esa realidad, la actriz dio a entender que tienen discusiones y relató una anécdota muy graciosa que ocurrió en las últimas semanas.

"Yo estaba por estrenar y todos sabrán que uno maneja en general 'una neura' importante, pero previo a un estreno eso se triplica", contextualizó Reyna en diálogo con Ronnie Arias y el equipo de Sanata en la Pop 101.5 para contar que pocos días antes de hacer por primera vez su unipersonal, Okasan, Boy le dijo que tenía fiebre. "Yo en vez de decir 'pobre', le dije 'Qué, monstruo, hijo de puta'. (risas) Le dije que se tomara un ibuprofeno y que no se acercara", siguió.

Reyna reveló que le pidió a Boy Olmi que se pusiera un barbijo para circular dentro de la casa y ella se fue a dormir al cuarto en el que dormía su hija cuando vivía con ellos. "Parece una boludez, pero no te podés enfermar cuando estás por estrenar un unipersonal", explicó la actriz, ante las risas de los presentes en el estudio de radio.

Carola Reyna habló sobre sus crisis con Boy Olmi

"Nos tuvimos que soltar. Porque teníamos demasiados puntos en común, ¿viste esas parejas que hacen todo juntos? En un momento dijimos, paremos un poco. Son demasiadas coincidencias. Todo es lado A y lado B en la vida. Era como ‘correte un rato’ y yo también. Era como ¿querés irte de viaje? Sí, ¿querés jugar al Scrabble? Sí, ¿querés ver una película? Sí", comentó la actriz en diálogo con Socios del Espectáculo. Y sumó: "Creo que de verdad es un tema, uno lo dice así, pero el no intentar poseer las relaciones en general. Uno se percibe celoso o celosa, no solo del marido o la pareja. Celosa de una amiga, ¿qué decís por qué se fue con otro grupo? Hay un montón de temas derivados de la posesión. Tuvimos la famosa crisis de los siete años, hace una vida, pero la tuvimos. Me acuerdo de que yo decía ‘no pasa nada’ y el barco se dio vuelta. Era como una manera sutil de controlarnos".