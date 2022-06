Carmen Barbieri se tatuó a un famoso cantante en vivo: de quién se trata

La famosa conductora decidió homenajear a un músico al llevarlo por siempre en su piel. Pero quiso hacerse el tatuaje frente a las cámaras de Mañanísima.

Carmen Barbieri decidió apostar por una dinámica diferente dentro de su programa diario. La conductora empezó a llevar diferentes animadores al aire y someterse a diversas experiencias frente a su público, entre ellas, las que más destacaron fueron la de realizarse una hipnosis y la de aplicarse bótox en la cara. Sin embargo, ahora Barbieri decidió dar un paso más allá y se tatuó en vivo.

La situación se dio en una de las últimas ediciones de Mañanísima, el ciclo que Carmen Barbieri conduce a diario por la pantalla de Ciudad Magazine. En medio de esta seguidilla de divertidos sucesos que protagonizó la actriz al aire, la producción del programa decidió llevar a un tatuador al show e incentivar a que la conductora se realizara un dibujo en su piel frente a las cámaras. Finalmente, Barbieri accedió y terminó por elegir la ilustración de un reconocido cantante para tatuarse.

"Hoy me voy a tatuar en vivo. Ya me puse botox y ahora me voy a tatuar con los mejores", adelantó Barbieri y manifestó que no le tenía miedo al dolor que pudiera sentir. En ese sentido, la capocómica comentó cómo eligió lo que se tatuaría ese mismo día frente a las cámaras: "Pensé '¿a quién amo?' Amo a John Lennon. Él firmaba y hacía un dibujito con su cara. Bueno, me voy a hacer ese dibujito y que diga Imagine".

"A mí me rompe el corazón cualquier muerte, pero yo lo amaba tanto que esta me rompió el corazón realmente. Mi hijo (por Federico Bal) tuvo la suerte de hacerse amigo de Julia, la hermana de Lennon, ellos hablan por teléfono, espero poder viajar a Liverpool y darle un abrazo", enfatizó Carmen Barbieri mientras le realizaban el tatuaje, el que aseguró que se sentía "como una agujita que le iba rompiendo la piel" pero que ella "la pasaba bien".

Por último, Carmen Barieri cerró con una importante reflexión sobre el dibujo que se hizo en honor a su ídolo musical. "“¡Qué lindo quedó! Te amo, Lennon. Qué lástima que perdió la vida tan joven. El que lo mata era tan fan de él que firmaba como John Lennon. Esto lo puede explicar un psiquiatra: no lo podía ver porque creía que era él".

