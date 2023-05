Carmen Barbieri se somete a una inesperada operación: "No está bien"

La capocómica se pronunció sobre un cambio que quiere hacerse en su estética. Carmen Barbieri sorprendió a los presentes al hablar de su decisión.

Carmen Barbieri habló sobe su imagen y dio a conocer que tiene pensado hacerse un importante cirugía estética en un futuro cercano. La hija del capocómica Alfredo Barbieri reveló que en su juventud se puso siliconas en sus senos, que después de amamantar se las achicó y sorprendió al contar qué quiere hacer ahora.

"A veces te dejan la cara, la boca y sos un monstruo. Entrás a un lugar y te das cuenta que tu cara ya no está bien", reflexionó Barbieri sobre las intervenciones estéticas después de una entrevista a Fran Mariano, el exparticipante de Cuestión de Peso que se realizó decenas de cirugías estéticas y se arrepiente por el resultado a nivel visual y por las afecciones de salud que le costaron.

Barbieri continuó en alusión a sus mamoplastias y enunció: "Yo cuando me hice los pechos hace un montón me hice unas lolas enormes. Se usaba. Después me los achiqué dos veces porque amamanté y ahora quiero achicármelos más”. Y cerró: "Yo quería que la gente diga ‘¿quién será la que viene atrás de esos pechos?’ Ahora cuanto más estilizado y armonioso, mejor".

La afección de salud de Carmen Barbieri

"Tengo otra vez el herpes zóster. Le dicen culebrilla. Por ahora no es nada grave, me duele un poquito el oído. Estoy tomando cinco pastillas por día y una cremita que me dieron. ¿Ves esto que tengo colorado?", soltó Barbieri en su ciclo de Ciudad Magazine. Y agregó: "Por ahora no es nada grave, me duele un poquito el oído. Estoy tomando cinco pastillas por día y una cremita que me dieron. ¿Ves esto que tengo colorado? Por ahora no es nada grave, me duele un poquito el oído. Estoy tomando cinco pastillas por día y una cremita que me dieron. ¿Ves esto que tengo colorado".

Barbieri reveló que la vez anterior le afecto el ojo y que tuvo fuertes consecuencias. "Se me cayó el ojo. Fueron diez días de tratamiento, te tiene que ayudar alguien. Te tiene que ayudar alguien que sepa curar y te ponen tinta china, te curan rezando. Y no hay que abandonar al médico", cerró.

El filoso intercambio de Carmen Barbieri y Estefi Berardi por Fede Bal

Berardi: Yo espero que este fin de semana no haya neblina porque mañana voy para Mar del Plata

Carmen: Fede está en Mardel, ¿por qué no se encuentran a tomar algo?

Berardi: ¡Qué mala sos eh!

Carmen: No soy mala, si son amigos antes del quilombo que se armó.

Berardi: Es muy gracioso. Me dijo Fede que se alquiló una casa en Luna Roja. Sos muy graciosa Carmen.

Carmen: Se tienta la tonta, te vendés sola, basta de reírte. Está esperándote, él ama Mar del Plata. Andá a Mar del Plata y después contame cómo está mi hijo, quiero saber si está bien. Le dije ‘cuidado con los tiburones’ y me dice ‘ahí no hay tiburones mamá’. El tiburón es él.