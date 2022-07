Carmen Barbieri se cansó de Pepe Cibrián y lo destrozó en vivo: "Es la tercera vez"

Otra amiga de Pepe Cibrián y un nuevo escándalo tras su casamiento. Carmen Barbieri tomó la palabra y expresó su enojo hacia el artista.

Carmen Barbieri se cansó de Pepe Cibrián y lanzó una grave acusación en vivo. Luego de invitar al artista a su programa en Ciudad Magazine, el recientemente casado decidió no asistir al estudio y esto generó la furia de la madre de Federico Bal.

“Tengo que hablar seriamente, es la tercera vez que te invitamos, Pepe Cibrián, la tercera vez que decís que sí y nos dejás plantados. Encima te cuidamos del frío que hace. Ahora me dice que está pachucho, con bronquitis…”, expresó Carmen Barbieri, quien sospecha que su amigo está molesto con ella por un motivo muy especial: "Yo creo que está enojado conmigo porque no fui a su casamiento”.

Siguiendo con su relato, Carmen Barbieri recordó el vínculo sentimental que tuvo con la madre de Pepe Cibrián: “Él me invitó a la segunda fiesta. Para la primera, la íntima, invitó a Georgina (Barbarossa), invitó a Cecilia Milone, que creo que no pudo ir porque estaba haciendo Drácula, y yo me considero la íntima-íntima. Él me dice que es ´mi Pepe´ y yo me considero su hermana. La madre me amaba y yo la amaba a ella”

Carmen Barbieri pidió que Pepe Cibrián no sea más invitado a su programa

“Entonces, que no me haya invitado al casamiento, me dolió muchísimo. Y para ir a una cena a la que iba a ir toda la prensa, para hacer notas, no me interesaba. A mí me interesaba estar con él, con su amor y con su gente más cercana. Entonces, si no venís a mi programa, mejor, porque… ¿para qué nos vamos a encontrar y a decirnos cosas feas, si lo lindo es estar bien y yo amo a los Cibrián Campoy?", remató Carmen Barbieri.

Acto seguido, Carmen Barbieri le pidió a su producción que no llame más a Pepe Cibrián para invitarlo a su programa. Visiblemente ofuscada, la capocómica lanzó: "Así que no lo inviten más, chicos, por favor, porque nos cuelga y nosotros teníamos un tiempo importante, el que se merece por ser una estrella”.

Georgina Barbarossa explotó en vivo ante el enojo de su amigo Pepe Cibrián

Georgina Barbarossa volvió a referirse al enojo de Pepito Cibrián tras su opinión sobre su casamiento. La conductora del nuevo ciclo matutino de Telefe se mostró algo indiferente ante las palabras que su amigo y su pareja tuvieron como reacción a sus dichos en público.

"Yo no quería que se case porque como le está yendo bien, se conocen hace tres meses y es mucho más joven que él, no quiero que le afanen", enunció la actriz de novelas como Dulce Amor y Viudas E Hijos del Rock And Roll en su ciclo, A la Barbarossa. Ante estas palabras, Cibrián y su esposo se mostraron algo dolidos: "Me dolió lo que sucedió con Georgina porque tuvimos una amistad de 40 años. Se perdió nuestra amistad. No existe más. Hay cosas que no se pueden perdonar", enunció el actor y director teatral.

Georgina dialogó con Intrusos y opinó sobre el enfado de su amigo de años: "Bueno, que siga enojado. No quiero hablar más de este tema. Ya se le pasará. Ya tendremos una charla. Es todo muy reciente, todo muy caliente".