Carmen Barbieri reveló el traumático momento que vivió: "Me echaron"

La capocómica relató un fuerte suceso que la marcó. Carmen Barbieri dio a conocer qué le dijo su madre después de lo que le sucedió.

Carmen Barbieri recordó un evento que vivió en el pasado, cuando iba a la escuela secundaria. La madre de Federico Bal volvió a su adolescencia y relató el insólito motivo por el que las monjas del colegio al que iba decidieron echarla de la institución.

"Me echaron de un colegio. Tuve medalla de honor por no faltar nunca al colegio. Me echaron las monjas de La Anunciata por varias cosas, porque una vez rompí todo un ventanal porque las chicas me encerraron", comenzó su relato Carmen. Y sumó: "Entonces agarré una silla y cayó todo el vidrio, por eso me suspendieron. Me suspendieron varias veces. Y después agarré tres bombitas de mal olor, preparé una bomba, la puse en el cesto y cerré con llave".

Barbieri dio a conocer que la suspendieron por romper ese vidrio y luego dio a conocer el motivo por el que la echaron: "Tenía un profesor que me encantaba pero me tenía cagando. Entonces los encerré a todos, tiré la bomba y casi nos morimos todos. Las monjas investigaron y cuatro me denunciaron. Me echaron a mí y me fui al Guido Spano", enunció la exjurado de Bailando por un sueño en Mañanísima, el ciclo que conduce todas las mañanas por Ciudad Magazine.

"Mi mamá casi me mata, tuve que correr y me alcanzó, pero mi papá fue a hablar por mí en el colegio", agregó Carmen sobre la reacción de Alfredo Barbieri ante la decisión de las monjas. Y cerró: "Le dijeron ‘a ella no la vamos a perdonar porque es la cabecilla del quilombo’. Yo quería ser monja y… ¿dónde terminé? En el teatro de revista con conchero".

La angustia de Carmen Barbieri por la separación de La China Suárez y Rusherking

Carmen: Separación tras separación. Yo quiero que la gente se ama, que sigan toda la vida hasta que sean viejitos. ¿Es verdad la separación de la China?

Pampito: Con Estefi no queríamos creer, pero es verdad.

Estefanía Berardi: Ella la confirmó.

Carmen: A mí me duele que sea verdad porque estaban tan bien. Se amaban. Estaban tan juntos. Se los veía divinos a los dos. Ella había cambiado, estaba más linda todavía con ese amor.

P: Los dos dijeron que se separaron en buenos términos. Pero se dijo que ella estaba saliendo con Trueno…

C: Y con un futbolista. Ahora van a empezar a hablar. ¡Que dejen tranquila a la China un tiempo! Si está sola, está sola…

E: En el posteo que hizo, ella dice que quería envejecer al lado de él…

C: Ella iba a envejecer más rápido que él porque ella es más grande.