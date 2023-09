Carmen Barbieri reveló el drama que atravesó el fin de semana: "Ya está"

La capocómica reveló qué le sucedió el fin de semana. Carmen Barbieri relató el desplante que sufrió por parte de una cita.

Carmen Barbieri es una de las artistas más reconocidas del espectáculo argentino, con trayectoria como bailarina, actriz, directora y conductora de TV. Desde hace dos años la hija del cómico Alfredo Barbieri lleva adelante su ciclo Mañanísima en Ciudad Magazine y, además de hablar de temas de coyuntura y entrevistar personalidades, en dicho programa Carmen suele referirse a sucesos de su cotidianeidad. De esa manera, la madre de Federico Bal reveló el mal momento que vivió el pasado fin de semana.

"Este fin de semana no pasó nada, no vino mi cita. Yo pregunté por qué no vino y él dice que le daba vergüenza, que no sabía. Solo tenía que ir a cenar, ver el show y después se iba a su casa, pero ya está, somos amigos", soltó Barbieri con tono de resignación tras ser plantada por el hombre con quien iba a verse. Acto seguido, la panelista Estefanía Berardi le preguntó si sabía por qué su cita la plantó.

Barbieri aseguró que no sabía el motivo de la ausencia de su cita y aclaró cómo se dio el contacto entre ella y el hombre en cuestión, cuya identidad no fue revelada. "Porque no me lo había dicho a mí, se había dicho a mi productor, no tenía un compromiso conmigo pero yo lo esperaba. Ya está chicos. No me lo dijo directamente, yo lo esperé, tampoco me plantó. Es un amor, es un caballero", cerró tajante la exjurado de Bailando por un sueño.

Finalmente la actriz que trabajó con Alberto Olmedo en los 80 hizo un mea culpa y se dio cuenta de que la razón por la que el hombre no habría ido a la cita era su verborragia. "Él no iba a venir porque yo soy muy charlatana. Y yo ya conté todo que me iba a encontrar con él, y aparentemente no quiere que yo cuente. Sí, toda la culpa la tengo yo”, reflexionó.

Qué había dicho Carmen Barbieri sobre su cita la semana pasada

"Y yo ya conté todo que me iba a encontrar con él, y aparentemente no quiere que yo cuente. Sí, toda la culpa la tengo yo. Es mediano, no es ni alto, ni bajo. Es joven como yo, ronda los 60 años y es morocho. No sé su signo, tampoco sé el de mis mejores amigos. Me gusta porque es una persona muy derecha, es exitoso en lo que hace, porque es trabajador", comentó Barbieri en diálogo con A la Tarde, el ciclo que Karina Mazzocco conduce en América TV, sobre su entusiasmo por ver a ese hombre. Y cerró: "Me sorprende la falta de intimidad que dijiste tener desde hace mucho tiempo. En el amor es como el dulce de leche, comés una cuchara y no podés parar, te comés el frasco, y cuando no lo probás, no lo deseás".