Carmen Barbieri recibió la peor noticia en pleno vivo de El Trece y quedó descolocada: "Lo mataron"

Carmen Barbieri recibió una dura noticia de una medium en su programa.

Carmen Barbieri es una capocómica y conductora de televisión que desde hace meses se desempeña en el segundo rol en su ciclo Mañanísima, en El Trece. Fue allí donde la artista recibió una dura información por parte de una medium que tuvo como invitada, quien le habló de su padre, el también comediante Alfredo Barbieri.

Barbieri padre falleció el 6 de julio de 1985 de manera repentina y, para la madre de Carmen, las causas de la muerte no fueron claras y habrían estado relacionadas a un asesinato, a pesar de que el deceso no fue caratulado de esa manera oficialmente. "Hija, te voy a decir una cosa: tenía tantas ganas de abrazarte. Llevo tu imagen, tu luz, tu amor, tu compañerismo. Siempre me acompañás en todo momento, hija", comenzó la medium, con el espíritu del padre de Carmen en su cuerpo.

"Se emociona y dice: ‘es que yo fui por un tema de trabajo’. No dijo dónde. ‘Y en un momento me sorprendieron dos personas de piel oscura, morochos, moreno", continuó la medium en alusión a cómo habría sido el supuesto asesinato de Alfredo Barbieri. Y agregó: "Pero ¿qué pasó, hija? A mí me asfixiaron. A vos te dijeron que yo me caí y chau, como que fue un ataque al corazón. ‘En el momento que me estaban asfixiando ellos...’ me muestra la situación, cómo que le tapaban la boca, le hacían cerrar la boca. ‘Entonces, cuando yo ya estaba a punto, cuando ya no podía respirar, porque me soltaba, me asfixiaba y me soltaba... en ese momento, cuando vieron que ya yo estaba pero rojo, dijeron, listo, ya está".

El duro descargo de Carmen Barbieri en contra de Javier Milei

"Se que el país no estaba en la lona y trabamos de subirnos en ella. Pero lo pido por favor, que lo más importante es la salud, luego pasa por la educación, el hambre de los niños y los comedores. Pasó el tiempo y no se habló más, ¿dónde está esa mercadería?, y después me hablan de números", comentó Carmen Barbieri, en su programa de El Trece, Mañanísima. Y cerró: "¿Cómo va a cerrar un Hospital? y que está en funcionamiento. Hablo como ciudadana. No soy nadie, hablo como alguien menos que esas doctoras que atienden por día a mucha gente. Que la verdad no están bien de la cabeza, porque no saben con sus vidas debido a que es muy difícil vivir en este país. Mi país, tan hermoso y rico como es".

La emoción de Carmen Barbieri por una fuerte noticia

"Estoy viendo esta hermosa carita. Le decían Lolo. Hace poco acaba de fallecer. Ayer estaba luchando por su vida un niño de 9 años, Lorenzo Somaschini. Corría en una moto, en SuperBike”, comentó Barbieri entre lágrimas, en referencia a Lorenzo Somaschini, el niño argentino de 9 años que competía en motociclismo y que perdió su vida en un accidente. "Yo le deseo a toda la familia que el dolor se vaya calmando lo más pronto posible. Es muy difícil. Debe ser terrible perder a un hijo. Él hacía un deporte muy riesgoso. Imagino que los padres estaban preparados para cualquier accidente. No para la muerte. Iba a 40 kilómetros por hora. Es un accidente sorpresivo”, cerró, completamente conmovida.