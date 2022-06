Carmen Barbieri presentó a su supuesta hermana: "La veo parecida"

La capocómica brindó detalles del análisis de ADN que se hará con su supuesta hermana y presentó su foto en El Trece.

A principios de abril, Carmen Barbieri recibió una noticia inesperada. Una mujer llamada Alicia, de 61 años, se presentó como su media hermana, hija de Alfredo Barbieri y una relación extramatrimonial. Lejos de enojarse, la conductora se mostró ilusionada con la idea y hasta presentó su foto en vivo para que sus seguidores la conozcan.

“Ojalá tenga una hermana, pero qué tarde me aparece si es cierto”, manifestó al enterarse y desde el primer momento se manifestó dispuesta a hacerse un análisis de ADN para saber si efectivamente es cierto. La fecha pautada para los análisis era el miércoles 1° de junio, sin embargo, el encuentro para corroborar los perfiles genéticos se pospuso. Y fue la propia Carmen la que dio detalles de los motivos.

“Lo que pasa es que (Alicia) se dio el refuerzo, la cuarta dosis y le dio fiebre”, afirmó en Socios del espectáculo y aprovechó para saludar a su supuesta hermana: Está en camita, le mando un beso”, expresó la actriz. Siempre bien predispuesta, Carmen se prendió al juego de los conductores Adrián Pallares y Rodrigo Lussich quienes se mostraron entusiasmados ante lo que podría ser “la noticia del año”.

En este sentido, le consultaron si la había conocido personalmente a Alicia. “No, yo quiero verla antes de hacernos el ADN”, respondió la conductora y se refirió a la similitud física con la mujer.

“Yo la veo parecida. Mi hijo me dice que no me ilusione con tener una hermana, pero si el estudio dice que no, será una amiga”, aseguró la madre de Fede Bal. “Ella dice que cuando vea sus ojos, voy a ver la mirada de Alfredo”, agregó.

Carmen relató cómo fue que, supuestamente, su padre mantenía esta relación. “Ella le contó que a los 7 años veía a mi papá en la casa de una modista amiga de su abuela, que la crio como su mamá, pero luego contó la verdad. Una vez por mes, mi papá le entregaba un sobre con dinero a la abuela”; precisó Carmen citando a Alicia.

Sin embargo, apuntó que nadie en su familia estaba al tanto de esta supuesta relación. “Mi mamá no sabía nada, lo hubiese matado a mi papá”, aseguró Barbieri. “Ella decía ‘algún día alguien toca el timbre y quizás, quién te dice, tenés un hermano’. Nunca tocaron el timbre y nunca se habló de este tema. Nunca escuché discusiones”, aseguró. Y se refirió al hecho de que Alicia tiene casi su misma edad, con unos pocos meses de diferencia. “Quiere decir que las dos mujeres estuvieron embarazadas al mismo tiempo. Me gustaría que Alicia pierda el miedo y si realmente es mi hermana, la cuente ella”, cerró.

Carmen Barbieri causó polémica al referirse a la separación de Marcelo Tinelli

Carmen Barbieri se metió en el escándalo por la separación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés y ofreció información que difiere a la otorgada en los medios por periodistas de espectáculos. La capocómica les sugirió a los programas de chimentos que lleven guardia a las casas de las celebridades porque se llevarían una insólita sorpresa.

Barbieri fue contundente en su descargo y aseguró que no todo habría sido como lo indicaron en los medios. La celebridad informó que la pareja estaría separada desde hace más de seis meses y reveló un dato que dejó atónitos a todos los presentes en el piso de su programa Mañanísima: "Monten guardia porque sabe que hay terceros en discordia. Ellos ya están con alguien".