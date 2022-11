Carmen Barbieri opinó sobre el embarazo de Barbie Vélez tras su conflicto con Fede Bal: "Pareja tóxica"

La conductora de televisión habló sobre el presente de su exnuera y le deseó buenos augurios. Carmen Barbieri revivió la polémica entre su hijo, Fede Bal, y Barbie Vélez.

Carmen Barbieri se pronunció sobre el embarazo de Barbie Vélez, años después de la escandalosa separación de la joven con su hijo Federico Bal. La conductora de televisión le envió un mensaje a la hija de Nazarena Vélez años después de las denuncias por violencia que tango Bal como Vélez se hicieron el uno al otro.

"A Barbie la adoro, está embarazada y estoy muy feliz. Le deseo lo mejor. Lo estoy diciendo desde el corazón, no estoy siendo irónica. Eran niños. Tenían una pareja tóxica y tomamos partido... Ellos hoy siguen sin odio, sin rencor", comenzó su descargo la capocómica en alusión a los conflictos que Vélez y Bal tuvieron en el 2016.

La madre de Fede Bal habló sobre el tema mientras entrevistaba a José María Muscari en Mañanísima, el ciclo que conduce todas las mañana por Ciudad Magazine junto con Sebastián "Pampito" Perelló y Estefanía Berardi. Muscari y Fede Bal también habían tenido un problema mediático, por la viralización de un audio privado en el que el director teatral se burlaba del actor por su físico y su religión.

