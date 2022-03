Carmen Barbieri liquidó a Matilda Blanco: "Pegale al cirujano"

Carmen Barbieri fulminó a Matilda Blanco por los procedimientos estéticos que se hizo, tras el fuerte cruce que tuvieron años atrás.

Carmen Barbieri lanzó un comentario fulminante sobre las cirugías estéticas de Matilda Blanco, quien participará en el nuevo reality de El Trece conducido por Pampita, El hotel de los famosos. Mientras hablaba con sus colegas de Mañanísima sobre las celebridades que trabajarán en el programa, mencionó a Matilda y la mandó al frente.

Todo comenzó cuando Barbieri le preguntó a su compañero de conducción, Pampito, si todas las figuras que estarán en el programa son personas jóvenes o si superan los 50 años. “Todos son jóvenes, nadie llegó a los 50 ahí, ¿no?”, indagó, a lo que Pampito le respondió: “No sé Matilda Blanco cuántos tiene...”.

“Yo no puedo hablar de Matilda Blanco. Pero no la odio, que no le guste cómo me visto no tiene nada que ver”, contestó Barbieri, picante. “Es una de las participantes, ¿sabías?”, acotó Pampito, a lo que ella respondió, entre las risas de sus compañeros: “Entonces, hay gente grande. Pensé que eran todos chicos. Perdón, chicos, no estoy hablando mal. Dije gente grande. Matilda capaz que no llega a los 50... Yo no le doy 50. ¿Ustedes que le dan?”.

Como ninguno de los periodistas presentes sabía la edad exacta de Blanco, decidieron googlearla: la respuesta fue 54 años. Inmediatamente, Carmen opinó que se la ve muy bien para la edad que tiene y que parece de 40. “Amo cuando sos irónica, te amo”, le dijo Pampito mientras contenía la risa. “¡No estoy siendo irónica! Ella se hizo cosas en la cara. En la boca, en la nariz… Se estiró, todo. Con todo lo que se hizo, si no da menos de 50, pegale al cirujano. Yo no me hice nada y tengo 66 años”, cerró Barbieri, tajante.

La pelea entre Carmen Barbieri y Matilda Blanco

En 2016, Carmen Barbieri y Matilda Blanco habían tenido un fuerte cruce. Todo comenzó cuando Matilda criticó un look que la conductora de Mañanísima había llevado para un evento, un vestido negro con un tajo en la pierna y unas calzas fucsias debajo. “Está espantosa. No se entiende lo que tiene puesto. Tiene un pantalón fucsia y abajo, lamentablemente, tiene zapatos boca de pez con medias”, expresó.

A los pocos meses, contó en una entrevista con LM Neuquén que Barbieri se había enojado tanto con ella por su crítica que casi la demanda. “Se enojó porque dije que no me gusta cómo se viste, algo que dije de un montón de personas, y se ofendió. En realidad, casi me hace un juicio. Bueno, qué voy a hacer. Y también Fátima Flórez, que es como el clásico... Y entonces dicen que tengo un problema con ella. Yo la verdad es que no tengo problema con ninguna. También se genera una cosa sobre mí: Beto Casella dijo que yo soy quien más hace daño y no me parece”, sentenció.