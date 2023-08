Caramelito Carrizo confesó el verdadero motivo de su separación de Coco Sily: "No quería"

La conductora de televisión contó todo sobre su ruptura con Coco Sily. Caramelito Carrizo y el humorista salieron durante más de tres meses.

Cecilia "Caramelito" Carrizo habló sobre su ruptura amorosa con Coco Sily y contó el verdadero motivo de su decisión. La icónica conductora de programas infantiles de los 90 como Caramelito y Vos volvió con su exmarido y padre de sus hijos después de hacer público su noviazgo con el humorista que solo duró tres meses y medio.

Carrizo volvió a tener resonancia mediática debido a su presencia en el panel de A la Tarde, el ciclo que conduce Karina Mazzocco en América TV, desde el estreno del mismo. Después de varios años sin ser parte del mundo televisivo y de haberse dedicado de lleno a su familia, "Caramelito" volvió a los medios y tras compartir varios momentos con Coco Sily comenzó una relación entre ellos.

El comediante y la conductora de TV se conocieron en una entrevista y luego él le propuso que trabaja en la radio que dirige; de esa manera, las figuras comenzaron a verse todos los días por cuestiones laborales y así se formó el noviazgo. A pesar del amor que se demostraban, Carrizo y Sily solo estuvieron en pareja tres meses y la presentadora explicó los motivos en diálogo con el equipo de A la Barbarossa en Telefe.

Carrizo contó que la relación se terminó porque ella decidió volver con el padre de sus hijos, de quien se había separado meses atrás. "Mi relación con Damián nunca dejó de ser buena, justamente por nuestros hijos y lo que tenía que ver con la familia. A mí lo que me pasó es que no quería separarme de Damián cuando nos separamos, para mí fue muy duro. Cuando empecé a estar con Coco fue una relación hermosa y de amor del bueno. Él sabía que yo estaba en esa situación y decidió acompañarme. Por eso digo que fue amor del bueno. Cuando dice que lo usé, primero que yo no soy ninguna porquería para usar a nadie", comentó la conductora. Y cerró: "Yo soy su amor y voy a ser su amor, y él va a ser el mío desde otro lugar. Somos personas grandes que nos supimos acompañar".

La palabra de Coco Sily sobre su separación de Caramelito Carrizo

"Estoy triste, cursando la tristeza normal después de una separación. Ella es un amor, es un sol. No hubo ningún inconveniente. Hacía poquito tiempo que estábamos juntos", comentó Sily en diálogo con Intrusos hace algunas semanas.