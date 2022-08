Canta Conmigo Ahora: la artista callejera ciega que hizo llorar a Marcelo Tinelli

La cantante interpretó un tema de La Sole y generó conmoción en la pantalla de El Trece. Conocé su historia.

La edición de Canta Conmigo Ahora se cargó de muchas emociones encontradas, particularmente, por la presentación de una cantante que cautivó a todos. Se trata de Flor Álvarez, la artista callejera ciega oriunda de Córdoba que realizó una gran interpretación de un tema de Soledad Pastorutti.

Flor Álvarez generó una gran sorpresa en Marcelo Tinelli y todo el jurado presente, en primera instancia, por su historia de vida. Es ciega, trabaja como artista callejera hace cinco años en la peatonal de Córdoba y enseña musicografía braile, una disciplina orientada a personas con discapacidad visual con el objetivo de que puedan leer y escribir música en braile.

"La ceguera pienso que nunca me dificultó en nada", expresó en el backstage de Canta Conmigo Ahora previo a su aparición en el escenario mayor. La cantante interpretó el tema Brindis de "La Sole" de una manera fabulosa, tan es así que en el desarrollo de su presentación se deslizaban algunas lágrimas.

"Me parece que vas a tener muchos votos hoy", le dijo Tinelli una vez finalizada su performance, mientras que Flor bromeó: "Yo no los vi, ya me vas a contar". La participación de la cordobesa fue positiva, ya que el llanto desconsolado de todo el jurado reflejó su buen posicionamiento en el reality show.

La emoción de "El Puma" Rodríguez

"Si acaso me ven el cabello más alto es que me ericé desde los pies hasta la cabeza. Tenía tiempo que no sentía mi piel erizarse de esa forma, tanto que me tocó mucho, hasta el llanto", sostuvo. Allí destacó que la letra fue "muy fuerte", se sintió reflejado e inmediatamente no pudo seguir hablando por la conmoción.

La cámara enfocaba a distintas personalidades del jurado que estaban en pleno llanto, incluso Tinelli. "Perdónenme, pero me emociona. Wow, gracias a Dios que estoy en esto, que estoy sintiendo tantas vibraciones, tantas emociones, tantas alegrías. Escucharte cantar y verte ahí para mí es tan fuerte, tan importante, que me levantaría mil veces a apretar este botón. Dios te bendiga", cerró "El Puma" en su devolución.

La palabra de Coti

Por su parte, Coti Sorokin también brindó unas cálidas palabras hacia Flor, quien agradecía constantemente los halagos. "No salen las palabras tan fácil en estos momentos. Pero que bueno que existe cantar, qué maravilla la música, qué idioma tan increíble, tan diferente, profundo, que nos ayuda a todos y que nos hace que la vida sea mejor", indicó.

El intercambio con Cristian Castro

En el final, Cristian Castro tomó la palabra para resaltar la "pureza" de la cantante cordobesa y hasta la invitó a hacer una canción juntos. "Un placer, canto todos tus temas, un placer para mí. Suenan", respondió frente a la sorprendente propuesta del artista mexicano, con quien segundos más tarde interpretó un pedacito de Volver A Amar.