Cande Tinelli tomó una radical decisión sobre su futuro junto a Coti Sorokin: "No quiero"

Candelaria Tinelli ya lleva dos años en pareja con Coti Sorokin. A pesar de la crisis que tuvieron a principios de su relación, lograron reconciliarse y emprender nuevos caminos juntos. En este momento, se enfrentan el desafío de compartir un mismo espacio de trabajo en Canta Conmigo Ahora, el programa conducido por Marcelo Tinelli en El Trece. Recientemente, la influencer tomó una decisión muy importante con respecto a su vínculo y sus deseos a futuro.

Esta no solo es la primera vez que Cande trabaja con su pareja, sino que también es la primera vez que trabaja junto a su padre en televisión. Mientras transita esta nueva etapa, respondió una pregunta que muchas personas de su entorno le estuvieron haciendo últimamente: si le gustaría convertirse en mamá dentro de poco.

La hija de Marcelo Tinelli conversó con Socios del Espectáculo (El Trece) sobre su presente laboral y sus planes a futuro y expresó: "Está buenísimo poder laburar con mi pareja. Estoy feliz, la verdad. Me encanta que esté él, me parece clave, fundamental para haberme animado a hacer eso". Sin embargo, le fue imposible esquivar la pregunta que todos sus seguidores le hacen a diario, especialmente porque tiene 31 años y su pareja 49.

"Están a full preguntándome eso, me parece que ya me ven grande. En este momento la verdad que no, pero obviamente que la experiencia de ser madre es algo que en la vida no quiero dejar de tener", reflexionó la diseñadora. Por último, remarcó que está muy contenta en cuanto a su presente profesional y al vínculo con sus seres queridos. "Disfrutamos mucho de estar en familia. Logramos ese vínculo y está buenísimo, se lo deseo a toda la familia", finalizó.

La emoción de Marcelo Tinelli por su nuevo programa, Canta Conmigo Ahora

Marcelo Tinelli habló recientemente sobre Canta Conmigo Ahora, el nuevo reality show de canto que conduce en El Trece. En su reflexión, el conductor explicó por qué le parece tan importante que se hagan más programas de ese formato. "Amo la televisión abierta y la defiendo. Siento que es un medio que, como lo tenemos tan cerca, muchas veces lo subestimamos. Para mí es una herramienta maravillosa para ayudar a un montón de gente invisibilizada, sin recursos, que por ahí no tiene posibilidades económicas para ir a ver una obra de teatro o ir al cine. La tele te levanta el ánimo, te hace emocionar, te acompaña", declaró el conductor.