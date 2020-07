Guido Kaczka se emocionó al recordar a su padre, fallecido hace algunos años. Al aire de Canal 13 y en su programa Bienvenidos a bordo, el conductor tuvo palabras realmente emotivas y se tomó unos segundos enfatizando qué es lo que más extraña de él. "No siento más ese cariño de alguien", soltó.

Todo comenzó cuando un participante se encontraba jugando en las ruletas escalonadas, que deben ir sacando números de forma consecutiva en ambos sentidos. Al sacar el primer número, el 24, Guido consultó si el protagonista se inclinaría por sacar el 23 o el 25.

"El 25", soltó el participante, alegando que lo hacía ya que esta es la edad de su hijo. Allí, Kaczka se conmovió y comenzó a hablar de su padre, ya que sintió en este taxista el cariño que su familiar tenía por él.

"Lo que más extraño de mi papá es la forma que tenía él de quererme. Ya nadie me volvió a... Me quiere mucha gente, sentís el cariño de tu familia, de mi mamá, de mi esposa, de mis hijos, pero como me quería mi viejo... No siento más ese cariño de alguien", sentenció Guido al recordar a Benjamín, su querido padre.