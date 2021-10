Campi casi se va a las piñas con Ricky Martin: "A mí qué me importa"

El comediante recordó la turbulenta anécdota que lo unió a Ricky Martin, astro del pop latinoamericano, en un viaje a Nueva York.

Martín “Campi” Campilongo visitó Los Mammones (América TV) y contó la anécdota de su cruce con Ricky Martin que casi termina a las piñas y con terceros separándolos. El detonante del conflicto fue que el cantante no quiso prestarse a una nota humorística. "No tengo ni un disco tuyo", sentenció Campi, recreando el picante encuentro.

“Ricky estaba en Nueva York grabando un disco. Marcelo Tinelli me manda a Nueva York, un lugar que me vuelve loco. El primer día estuvimos todo el día en el hotel esperándolo, y al quinto día estaba re loco encerrado, comiendo papas fritas de la heladera y mirando Nueva York desde la ventana”, recordó el marido de Denise Dumas, quien señaló que fue hasta allí con José María Listorti para entrevistarlo por ShowMatch.

Cuando les avisaron que Ricky Martin los iba a recibir, Campi fue como Jorge, uno de sus personajes humorísticos, lo que molestó al cantante. “Lo agarra al productor y me señala a mí. Viene el productor y me dice: ‘Vos no, no quiere hacer humor’. Bueno, que no haga humor, lo hago yo”, reconstruyó, focalizándose en la bronca que tenía por la negativa de la estrella pop.

Sin dar el brazo a torcer, el propio cantante se metió en la discusión alimentando la furia de Campi. “Me paré y le dije: ‘Y a mí qué me importa. Ricky Martin: no tengo ni un disco tuyo, yo estoy laburando acá’. El chabón se me venía al humo, dos metros cuarenta, y yo iba al frente igual. Después nos separaron y no salí en la nota, la hizo sin mí”, cerró.

Ricky Martin desmintió las operaciones de su cara: “No tengo nada que esconder”

Ricky Martin se cansó de recibir críticas y burlas por el aspecto de su rostro en una reciente entrevista televisiva y compartió un contundente video en sus redes sociales, en el que abordó de manera directa esos comentarios detractores. El músico alegó no haberse hecho ninguna cirugía ni inyectado sustancias rellenadoras de arrugas.

“Hola, familia, ¿cómo están? Creo que algunos de ustedes están muy preocupados porque supuestamente me hice algo en la cara y yo no me he hecho nada en la cara. Te lo juro. Mira, tengo líneas. Si me pongo botox, si me pongo fillers, se los hubiese dicho porque no tengo nada que esconder”, comenzó su descargo el intérprete de Livin’ la vida loca, en alusión a la ausencia de tratamientos estéticos en su cara.

Mientras mostraba su piel en primer plano, Ricky continuó su discurso y reveló lo que cree que causó el problema del que todo el mundo habló. “Pero ese día, el día de las entrevistas lo que sí hice fue ponerme un suero de multivitaminas y yo creo que ahí vino la reacción rara a mi piel, donde simplemente me inflamé. Pero fuera de eso, pues fue un día normal”, sumó el músico y así develó que su rostro no hubiera lucido tan inflamado si no se hubiese aplicado ese suero.

“No quise cancelar mi entrevista por esa inflamación, lo hubiese hecho para no tener que hacer este video. Pero está todo bien, mi vida está normal, estoy muy saludable, los conciertos están de puta madre y seguiremos trabajando fuerte. Pero mira, nada, no hay nada”, cerró el artista.