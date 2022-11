Camila Homs habló de la intimidad de su relación con Rodrigo De Paul: "Tóxica"

La expareja del futbolista de la Selección Argentina habló sobre sus vínculos amorosos. Camila Homs se pronunció sobre la actual relación de pareja de Rodrigo De Paul con Tini Stoessel.

Camila Homs dio a conocer cómo es su actual relación con Rodrigo De Paul y cómo se maneja en sus vínculos sexoafectivos en general. La madre de los hijos del futbolista que juega en la Selección Argentina en el Mundial de Qatar contó cómo le afecta que su ex se haya puesto de novio con una estrella de la muisca como Tini Stoessel.

"Soy súper posesiva. Si esto es mío, es mío. No lo mires, no lo toques, no nada", soltó la modelo en diálogo con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en Socios del Espectáculo. "¿Hay un poco de toxicidad ahí o no?", preguntó Lussich ante las declaraciones de la ex de De Paul. "Es una línea fina entre ser celoso y tóxico... Y la verdad es que soy un poco tóxica", respondió ella.

Homs aclaró que no tiene esa personalidad por infidelidades que haya vivido con De Paul, sino que es así desde siempre. Pallares le hizo ver a Camila que haber tenido esa personalidad durante su relación con de Paul, no sirvió porque de igual manera se separaron. "Tal cual, hay que relajarse", soltó.

Lussich le consultó a la modelo si le molesta que el padre de sus hijos se haya puesto en pareja con alguien que tiene notoriedad masiva y no con una chica de perfil bajo. "No, para mí no. Me da lo mismo", respondió ella sin dudarlo.

Fuerte información sobre Tini y Rodrigo De Paul en Mañanísima

Carmen Barbieri, "Pampito" Perelló y Estefanía Berardi debatieron sobre la actual relación de la cantante pop y el jugador de fútbol. "Tini, hace poquito en un show dijo 'para todas las separadas que estamos viviendo' y se incluyó en ese grupo. Y al otro día, en Twitter, felicitó a De Paul porque había sido convocado para el Mundial", informó el panelista del ciclo que se emite por Ciudad Magazine. Y Berardi agregó: "La forma de saludarlo fue súper amorosa pero no desde el lado de pareja. No le puso 'te amo, mi amor', sino 'estoy orgullosa de vos'. Ellos se llevan bien".

El mensaje de Rodrigo De Paul a Tini Stoessel por haber ido a verlo jugar

"Viniste en la mala, sos increíble", escribió De Paul en una historia de Instagram donde compartió un video en el que se veía a Tini entre el público del partido de Argentina contra México, donde el país del sur resultó ganador marcando 2-0.