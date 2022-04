Cami Homs abrió su corazón tras la confirmación del romance entre De Paul y Tini Stoessel

En plenos rumores del romance entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel, Cami Homs decidió afrontar la situación y se refirió a la relación con su exnovio.

En medio de los rumores del romance entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel, Camila Homs decidió afrontar la situación después de las fotos que se filtraron de su exnovio junto a la cantante. La modelo dialogó con LAM (América TV) luego de su llegada a la Argentina desde Madrid, España, para incorporarse a la agencia Multitalent.

La madre de Francesca De Paul (3 años) y Bautista De Paul (9 meses) no quería hablar de este controvertido tema al principio, aunque luego aceptó algunas preguntas por parte del cronista del programa que conduce Ángel de Brito. ¿Qué dijo Cami Homs sobre De Paul y Tini Stoessel?

Cami Homs habló sobre la relación de Rodrigo De Paul con Tini Stoessel

En el breve diálogo con LAM, la modelo indicó: “Mi relación con Rodrigo es cordial por el bien de nuestros hijos”. Además, destacó que los chicos son “lo más importante siempre” y, por eso mismo, se negó a ahondar en detalles en relación al romance de su expareja con la cantante. “No voy a hablar de este tema, me lo reservo”, avisó.

No obstante, luego de varias preguntas, Cami Homs se soltó y habló un poco más al respecto: “Lógico que es una situación difícil, un momento difícil para mí, pero no tengo más nada que decir sobre eso”. A su vez, opinó que “cada uno piensa y actúa como puede en el momento que puede" y señaló que "a veces hay situaciones que se van de las manos, pero cada uno hace lo que le sale”.

“Lo que quieras preguntarme personal, mío, te respondo. Pero de este tema no voy a hablar”, insistió la modelo al ser abordada por Alejandro Castelo, notero del ciclo de América. No obstante, el periodista reiteró sus dudas sobre si sigue enamorada del futbolista de la Selección nacional, por lo que Homs contestó: “De la situación sentimental no te voy a contar. Ni lo que siento ni lo que no siento".

"Pero la verdad es que estoy muy bien, muy contenta de haber empezado a trabajar acá. Estoy muy contenida por mi familia y súper acompañada siempre por mis amigas”, profundizó la entrevistada, flamante modelo de la agencia Multitalent.

En el mismo sentido, aclaró que en la actualidad siente “la cabeza re despejada” y aseguró que está "muy conforme" con su presente laboral. “Es importante hacer lo que a uno le hace bien, y a mí esto me hace súper bien”, amplió Camila. Y concluyó: “Mientras mis hijos estén bien, el resto no me importa”.