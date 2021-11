C5N se bajó de los Martín Fierro de cable: "Ignorados y ninguneados"

C5N tomó una drástica decisión con respecto a los Martín Fierro de cable tras no haber recibido el reconocimiento esperado.

Los premios Martín Fierro de cable se llevarán a cabo el próximo martes 9 de noviembre en el estadio Luna Park y se dio a conocer que el canal C5N decidió bajarse y no asistir al evento, ya que Grupo Indalo, dueño del canal, siente que no recibió el reconocimiento que esperaba por parte de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), que se encarga de entregar los premios.

En esta oportunidad, se premiarán también a los nominados de las producciones hechas durante 2019 y 2020, ya que el año pasado, los Martín Fierro no pudieron desarrollarse por la pandemia del coronavirus. En cuanto al protocolo, la capacidad máxima es de 600 invitados, que están divididos en mesas de, como mucho, 8 personas. Además, los que lo deseen podrán testearse allí dentro antes de ingresar.

C5N fue nominado por seis de sus producciones: Sobredosis de TV (Interés general), Argentina en vivo (Noticiero), Servicio informativo, Irina Hauser (Labor periodística femenina) Juan Amorín (revelación) y Gustavo Sylvestre (Labor periodística masculina).

Sin embargo, Grupo Indalo se sintió dejado de lado por la producción de los Martín Fierro. “Las autoridades de la señal de noticias del Grupo Indalo, decidieron y les pidieron a los integrantes del canal que no sean parte ya que siente que fueron ignorados en algunas categorías y ninguneados”, le dijo una fuente a La Nación. Por ahora, no se sabe qué pasará con las seis nominaciones que C5N recibió ya que no concurrirán al evento.

Premios Martín Fierro 2021: los nominados y otros detalles

Estos Martín Fierro 2021 serán conducidos por Carolina ‘Pampita’ Ardohain y el Pollo Álvarez y serán transmitidos por Crónica HD. Para este evento tan importante para la televisión argentina, especialmente después de la pandemia, el canal se encargará de llevar 10 cámaras, 2 grúas, 1 dron, 7 pantallas led y 12 fotógrafos.

Además de Pampita y el Pollo, otras celebridades que se encargarán de las presentaciones son son Lucas Bertero, Paula Varela, Matilde Blanco y Sofía Monchelli. Cabe destacar que LN+ lidera la lista de los nominados, con siete nominaciones en total: Económico (Comunidad de negocios), Periodístico (Odisea Argentina), Noticiero (+Info), Rural (LN+ Campo), Femenino / Moda (Como mujer), Labor humorística (Julián Weich, por Noticia y media) y Servicio informativo.