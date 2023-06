C5N le dice adiós a una de sus figuras más queridas: "Gente amiga"

La señal de noticias dejará de tener entre su nómina de periodistas a una de sus figuras más queridas por los televidentes.

La señal de noticias C5N dejará de tener a la periodista Alejandra Malem en su nómina de profesionales que integran la grilla diaria. En su anuncio de la triste noticia, la comunicadora no dudó en hacer un duro llamado de atención a responsables del canal.

Alejandra, periodista trans que se había convertido en una de las figuras más queridas por muchos televidentes del canal, usó su cuenta de Twitter para explicar las razones de su desvinculación del canal y despejó las dudas de quienes la contactaron por esta razón: "Bueno como ya varios me lo preguntan … si ya a partir de este mes próximo no trabajaré más en @c5n. En algún momento nos encontraremos".

"Agradezco a todos Uds por el cariño. A mis compañeros del Canal , toda gente maravillosa y amiga. Agradezco infinitamente a @nicobocache por la enorme oportunidad y en nombre de él y todo lo que quise y quiero a @C5N jamás diré nada en contra de la empresa", agregó la periodista que durante su paso por el canal cubrió, en su mayoría, temas relacionados a espectáculos.

Si bien en un tuit anterior, Alejandra indicó que no diría nada en contra de la empresa, sí hizo un filoso llamado de atención que no pasó desapercibido en los seguidores que lamentaron su partida: "Que algunos directivos no lo vean así, no tengo dudas que no es el espíritu de la empresa. Siempre estaré muy agradecida de @C5N más allá de sus 'gerentes' de turno".

Una figura de C5N se lanza a la política y será candidato en las Elecciones 2023

Un conductor y periodista de C5N decidió dejar de lado su carrera en los medios para dedicarse a la política y se lanzó como precandidato para las Elecciones 2023. "Lo bueno es lo nuevo", asegura el spot que anuncia su salto al mundo político, con el apoyo del Frente Renovador de Sergio Massa.

Se trata del presentador Guillermo Favale, una de las caras habituales y más reconocidas de la pantalla de C5N. Favale será precandidato a intendente del Partido de La Costa por el Frente Renovador, según anunció el propio conductor en un spot que lleva el sello del espacio que conduce el ministro de Economía, Sergio Massa.

"Lo bueno es lo nuevo", afirma su primer anuncio de campaña. El periodista está nuevamente instalado en la ciudad de San Bernardo, junto a su familia, y solo viaja a la Ciudad de Buenos Aires para trabajar en el noticiero que conduce los fines de semana. Favale también aseguró que "para avanzar en política es necesario involucrarse" y le dejó un mensaje a los habitantes de La Costa. "Los vecinos y vecinas, que aman La Costa tanto como yo, saben que hay mucho por hacer. Por eso, a los que quieren vivir en un lugar mejor y con más oportunidades, los invito a que se sumen", afirma Favale en el spot que lo muestra como precandidato.