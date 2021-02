Christophe Krywonis rechazó estar en MasterChef Celebrity

Después de muchos rumores, Christophe Krywonis confirmó cuál será su nuevo trabajo en la televisión en 2021. El reconocido chef rechazó la propuesta de sumarse a Masterchef Celebrity y contó, con orgullo y alegría, que desembarcará en El Trece para sumarse al nuevo programa de Mariana Fabbiani.

"Mi alegría es acorde al desafío", escribió Christophe en sus redes sociales y dio por terminadas las suposiciones sobre su futuro laboral.

"Tiempo de oficializar las cosas", afirmó el cocinero y mostró la foto de su contrato con el canal del Grupo Clarín. "Hace pocos días de una manera acorde a la situación, me invente un escritorio antes de salir de vacaciones para formalizar mi presencia en el nuevo programa de Mandarina con Mariana Fabbiani en El Trece", contó Christophe.

Por qué Christophe rechazó estar en Masterchef Celebrity

Christophe Krywonis ya tiene experiencia en realitys culinarios: el chef francés participó tanto de Masterchef como de Bake Off, pero el año pasado no formó parte de Masterchef Celebrity, lo que llamó sumamente la atención.

Desde el programa de Telefe le ofrecieron un espacio como integrante del jurado del reality, pero Christophe no aceptó. "Lo que pasó, para despejar dudas, es que no llegamos a un acuerdo. Y no hablo de la cuestión económica. Para nada. En cuanto al dinero habíamos llegado a un acuerdo. Pero hubo otras cosas que no vienen al caso mencionar que trabaron todo. Así fue", aseguró Krywonis dejando en claro el por qué de su rechazo.

De todas formas, siempre dejó en claro que tiene una excelente relación con Donato De Santis, Germán Martitegui y Damian Betular, los cocineros que integran el jurado del programa.