Bizarrap y Coscu dejaron en ridículo a ESPN: "Me descubrieron"

Bizarrap y Coscu se burlaron en las redes sociales de una información errónea que dieron en F90 (ESPN) respecto a ellos y el partido de Argentina y Bolivia.

Bizarrap y Martín Coscu Pérez Disalvo dejaron en ridículo a los integrantes de F90 en ESPN después de que en el ciclo conducido por Sebastián Pollo Vignolo aseguraran que iban a cantar en la previa al partido del próximo jueves en el que la Selección Argentina se enfrentará a Bolivia en el Estadio Monumental. Tanto el productor como el streamer se rieron en sus redes sociales de las nuevas "profesiones" que les endilgaron en ESPN, al igual que sus seguidores.

Desde la disputa entre Ibai Llanos y Gustavo López, el periodismo deportivo argentino parece no saber cómo abordar a las nuevas generaciones de creadores de contenido, que se muestran cada vez más cerca de los principales deportistas del momento. Por ejemplo, Coscu pudo vivir desde adentro la cena despedida de Lionel Messi de Barcelona, algo con lo que los programas deportivos argentinos solo pudieron soñar. Esta vez, mientras terminaban de dar información sobre el partido del jueves entre Argentina y Bolivia, los periodistas de F90 demostraron que no están muy al tanto de qué hacen dos argentinos muy famosos en todo el mundo: Bizarrap y Coscu.

"Me dicen que en la ceremonia van a cantar Luckra, Coscu y Bizarrap, que son traperos y raperos que se han destacado en redes sociales", contó Diego Monroig en un móvil desde el predio de la AFA. "¿Coscu no es el youtuber?", interrumpió el Chavo Fucks, que fue corregido por su compañero Federico Bulos, explicando que era streamer. Bulos continuó asegurando que tanto Bizarrap como Coscu tienen "muchísima llegada a los jugadores de la Selección", información confirmada por Marcelo Sottile. Confundido, Fucks preguntó si Coscu también cantaba y Bulos reveló: "Coscu hace todo".

Divertido, Bizarrap reposteó en su cuenta de Twitter un video del insólito momento y aseguró: "Me descubrieron, ahora soy rapero y trapero". Pero el productor no fue el único que se rio de los integrantes de F90 sino que también lo hizo Coscu, con varias publicaciones. Primero, con un divertido gif de Britney Spears haciendo una cara muy particular. Después con una publicación en la que aseguró que cantaría el himno en la mitad de la cancha: "me dan los huevos, la voz no tanto".

"Mira cuscus, no nos alcanzó para tini stoessel. Habrá alguna chance de que cantes el himno vos hoy? Vi que sos twitchero, no cantan esos?", humilló nuevamente Coscu a los periodistas de ESPN por su ignorancia sobre las nuevas formas de comunicación que son cada vez más populares. Todas las publicaciones tanto de Bizarrap como del streamer rápidamente consiguieron miles de likes y convirtieron a los dos en tendencia en las redes sociales.