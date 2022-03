Beto Casella le dio una pésima noticia a De Brito en el inicio de LAM

En su segundo día de estreno en América TV, LAM fue superado por otro programa: cuál es.

Tras la final de LAM en diciembre de 2021 por El Trece, Ángel de Brito volvió a lanzar el programa a la pantalla chica, esta vez por América TV. LAM es uno de los programas que más rating obtienen y su primer día de reestreno no fue la excepción. Sin embargo, no logró mantenerse: apenas al segundo día, su descenso de audiencia se hizo notar.

De acuerdo con datos obtenidos por Real Time Rating, durante la primera hora Telefe Noticias lideró el rating con un total de 10.1 puntos; seguido de Telenoche, con 7.2 y de Telenueve, con 4.2. Debajo se ubicaron LAM, con 1.6 y TVP, con 0.5. En su segunda hora, el programa de De Brito logró subir unos puntos, aunque no los suficientes como para encabezar la lista.

En este segundo bloque de LAM, se transmitieron contenidos que generaron un mayor índice de audiencia, como la entrevista exclusiva con María Valenzuela y la participación de Dalma Maradona en el programa. No obstante, tuvo una nueva competencia: Bendita TV, el programa conducido por Beto Casella, que alcanzó los 4.6 puntos. Por su parte, LAM alcanzó los 3.2.

El debut de Ángel de Brito en América TV y sus problemas con El Trece

Tras la final de LAM, muchos de los seguidores del programa se preguntaron por qué había terminado de una manera tan abrupta. En respuesta, De Brito aseguró que El Trece le puso muchos palos en la rueda para que el programa se siguiese transmitiendo, razón por la cual tuvo que recurrir a otros canales para poder continuar con el programa.

“En el primer programa no hubo tiempo para aclarar todo. Yo terminé muy bien en el canal que estaba y después me empezaron a complicar la vida para que no haga tele”, reveló De Brito en diálogo con Primicias Ya. “Por suerte América me hizo la mejor oferta de todas las que tuve, por eso decidí volver a este canal”, destacó.

Por otro lado, De Brito también aprovechó para hacer críticas contra El Trece por la poca plata que invirtieron en los programas. Cuando una usuaria de las redes sociales le mostró al conductor una foto del set del programa Momento D, en la que se veía el mismo sillón que usaban en LAM, De Brito expresó: “Qué ratas”. Lo mismo ocurrió con el resto de la escenografía del canal: casi absolutamente todo el decorado era el mismo. Esta observación se volvió viral en las redes sociales y muchos seguidores del canal se indignaron al descubrirlo.