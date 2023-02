Beto Casella dijo lo que todos piensan de Alfa y nadie se anima a decirle: "Típico"

Beto Casella le dedicó un informe a "Alfa" y su paso por Gran Hermano, mostrándose cansado por las repercusiones mediáticas que tuvo el polémico exparticipante.

Las galas de El Debate con "Alfa" se convirtieron en las más vistas desde el inicio de Gran Hermano (Telefe), motivo que llevó a que Beto Casella y su equipo de Bendita TV (El Nueve) analizaran el fenómeno que se construyó sobre el polémico exparticipante. Tras un informe con las repercusiones mediáticas que tuvo el reality en sus últimas emisiones, el conductor se mostró lapidario con "Alfa" y le mandó un fuerte mensaje: "No te ubico hermano"

En su paso por El Debate -que se extendió a dos salidas al aire, dado el altísimo número de rating-, "Alfa" no solo fue sujeto de discusiones entre los analistas, sino que también se le permitió contar algunas anécdotas con famosos (un capítulo recurrente durante su estadía en la casa), entre las que sobresalió una con Susana Giménez. Al parecer, Walter "Alfa" Santiago había conseguido su teléfono cuando era chiquito y llamaba a la diva para pedirle "que le haga shock". Pasadas algunas décadas, la habría cruzado en un evento y se lo reveló, propiciando la reacción jocosa de Susana.

Terminado el informe, Beto Casella se mostró descreído de la palabra de "Alfa" y no dudó en poner en duda su veracidad con un implacable descargo: “¿Yo escuché bien la anécdota de Susana? Vamos a decirle algo al querido Alfa: los famosos te la reman. A nosotros nos ha pasado, alguien nos dice ‘¿te acordás que una vez…?’ Y le contestamos que sí ¿Qué le vamos a decir? ¡No te ubico hermano! Los famosos te dicen que sí".

"Alfa es el típico chantún simpático que se la pasa todo el día en el famoso bolichito de San Isidro, donde va Baby Etchecopar, que hablan de mano dura y eso. Pero es simpaticón y ojo que tiene carisma para crecer en tele”, cerró Beto, en tono lapidario, contra las declaraciones del último participante eliminado de Gran Hermano.

Alfa contó el insólito origen de su apodo y dejó mudos a todos: "Cuando puse el dedo"

Luego de cuatro meses en competencia dentro de Gran Hermano y luego de haberse convertido en uno de los participantes más polémicos de la casa, Walter "Alfa" Santiago reveló el origen de su apodo.

Como invitado a LAM, ciclo que conduce Ángel De Brito por la pantalla de América TV, "Alfa" contestó las preguntas polémicas del panel y habló a fondo de su paso por el reality de Telefe. Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención fue cuando reveló por qué le dicen "Alfa".

Quien sacó el tema a la luz fue Viviana Colmenero, panelista invitada al programa y ganadora de una de las ediciones de Gran Hermano. La mediática le consultó por qué se hacía llamar "macho alfa" y Walter contestó que no tenía nada que ver con ese concepto, sino que estaba relacionado a su vínculo con los autos.

"El tema de 'Alfa', te cuento porque seguro no sabés viene del año 1986 porque yo tenía en ese momento un Alfa Romeo convertible color amarillo. No había dos en Argentina, era el único que había", empezó por decir el exparticipante de 61 años. Además, reveló que en ese momento iba muy seguido a un boliche y estacionaba el auto en el mismo lugar, entonces sus amigos pasaban y decían "está el Alfa".

Posteriormente, Walter tuvo varios autos Alfa Romeo, motivo por el que le quedó el apodo. "Después, cuando yo logré tener mi agencia de rental en la ciudad de Miami no sabía que nombre ponerle al negocio, entonces el dueño del local me dijo que me daba un catálogo y yo tenía que poner el dedo en un auto al azar y ese iba a ser el nombre de mi negocio", profundizó. Sorpresivamente, luego terminó la historia: "Y te lo juro por mi hija que, cuando puse el dedo, salió un Alfa Romeo descapotable amarillo".