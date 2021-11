Benjamín Vicuña y un letal reclamo a La China Suárez: “Me cansé”

El actor habría lanzado un fuerte ultimátum a su ex pareja y así se habría provocado su separación.

"La China" Suárez se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta por una jugosa información que se reveló en un programa de espectáculos sobre cómo habría sido su separación de Benjamín Vicuña. La actriz habría cometido una infidelidad con un famoso colega, por lo que el chileno se vio en la obligación de pedirle explicaciones.

"Ellos venían mal. Vicuña había descubierto la infidelidad de 'La China' con Nico Furtado. 'La China' le dice: ‘Bueno, me voy a poner las pilas, corto. Luego, se entera que la China sigue con Furtado. Ese día la discusión fue: ‘Dijiste que te ibas a poner las pilas, que se terminaba todo. Te compré la casa para arrancar de nuevo, arrancar de cero y seguís con este pibe’”, expresó la periodista Paula Varela, en una emisión de Intrusos, y así reveló cuál habría sido el conflicto que inició la ruptura entre Vicuña y Suárez.

En cuanto a la respuesta que la ex de Nicolás Cabré le habría dado a Vicuña, Varela añadió: "'Ya está, me cansé, no me importa nada. Me voy a Madrid, hacé lo que quieras'. Ese ‘hacé lo que quieras´ fue el posteo de ‘estamos separados’ que la China ninguneó atrozmente”.

Las palabras de “La China” Suárez por haber sido lapidada en los medios

En su cuenta de Instagram, “La China” Suárez hizo saber de su enojo al mundo por el lugar en que los medios la dejaron, tras haberse conocido su affaire con Mauro Icardi. En su descargo, la actriz contó que el futbolista le había dicho que estaba separado, al igual que sus exs. “Escribo esta carta para bajar el ruido externo de mentiras, maltratos y miradas inclinadas en la construcción de historias manipuladas para, una vez más, ser el chivo expiatorio de la violencia mediática. He guardado por mucho tiempo silencio por varias razones, la principal por miedo e inexperiencias”, comenzó.

“Lo que sucedió es una situación que yo no comencé, no alenté y no provoqué. Tener que contar esto también habla de la poca privacidad que tenemos las mujeres. Mientras tanto un montón de calificativos dañinos pidiendo mi cabeza desde hace tiempo, en donde el peso de cómo se me juzga a mí es absolutamente asimétrico”, siguió y agregó: “Pero no voy a hacerme cargo por mí y por todas las mujeres que son usadas y juzgadas siempre, de las actitudes de conquistadores seriales que tienen aprendidas estos varones, y que después bien saben esconder. Como dicen ahora, ser empoderada no tiene que ver con dinero, con ser filosa en redes y menos con insultar con los mismos términos que te juzgaron en el pasado, a otra mujer”.