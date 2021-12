Bendita le cerró las puertas al regreso de una histórica panelista

Luego de que una de sus emblemáticas panelistas se alejara del programa por unos meses, la producción de Bendita TV se negaría a integrarla nuevamente al ciclo de humor.

El domingo pasado, Juariu vivió uno de los momentos más fuertes de su carrera televisiva: en una noche en donde el desafío de preparar dos platos de ravioles le jugó totalmente en contra, la panelista se convirtió en la última eliminada de MasterChef Celebrity. "Quería tanto estar acá que me duele irme, por eso me pongo así...parezco una estúpida. Estoy angustiada, pero muy contenta de haberlos conocido", expresó la periodista tucumana mientras trataba de calmar su llanto para despedirse del programa. Así es como, por el momento, Juariu se quedó sin un puesto en televisión, luego de irse de Bendita TV y quedar fuera del certamen.

Cabe recordar que la periodista especializada en redes trabajó durante un largo periodo en Bendita TV, el famoso programa de archivo y humor televisivo que tiene lugar en El Nueve. En este espacio, Juariu empezó a hacerse un nombre dentro de la televisión nacional, pero cuando le llegó la oferta para estar en MasterChef Celebrity, decidió dejar de lado su trabajo como panelista y sumergirse en este nuevo desafío. Sin embargo, parece que entre sus compañeros de Bendita TV quedó un gran resentimiento por su partida, ya que se mostraron muy tajantes con ella luego de eliminación del certamen de cocina.

Todo comenzó cuando Claudio Pérez, el conductor que actualmente reemplaza a Beto Casella en el ciclo, abrió el juego y le consultó a Horacio Pagani si estaba de acuerdo con la eliminación de Juariu. "A mí me parece que está guionado y mal actuado. Hizo un esfuerzo sobrenatural para hacer que lloraba esa pobre piba que laburó acá con nosotros", se lanzó tajante el periodista cuando le consultaron, pero eso no fue todo, ya que se dio cuenta que contaba con rienda suelta para continuar con su descargo, al que se sumaron sus demás compañeros.

"Estoy totalmente decepcionado de Juariu. Estuvo ahí dos meses. Acá estuvo casi un año y no lloró ni una cuarta parte cuando se fue de acá. ¿Qué pasó con ese llanto? ¿Por qué de acá no llorás y de Masterchef sí?", sumó Gabriel Cartañá, el psicólogo de Bendita TV. Al ver el tenso clima que se había generado, el conductor intentó profundizar más sobre el tema y volvió a consultar con Pagani sobre su opinión con respecto al posible regreso de Juariu: "¿Tiene la puerta abierta otra vez acá?".

"No, el que se va de acá no vuelve más. En Masterchef hay repechaje, así que por ahí en una de esas le toca", sentenció Pagani al respecto. Al parecer, el enojo de los panelistas de Bendita TV llegó mucho más allá y no quieren saber nada con un posible regreso de la famosa periodista a Bendita TV.

La despedida de Juariu: no se da por vencida

Luego de llorar con mucha congoja al enterarse que había quedado eliminada del certamen, Juariu compartió un tierno mensaje en sus redes sociales en donde agradecía todo el apoyo recibido durante la competencia. "Estar en MasterChef Celebrity fue un sueño. Me voy más que agradecida porque me divertí, me reencontré con la cocina y tuve la oportunidad de que me conozcan (y quieran) mucho más. Además, como siempre, pude contar aunque sea un poquito de mi querida Tucumán", comenzó el posteo de Juariu.

"Es hermoso trabajar en un programa tan exitoso, pero más hermoso es hacerlo con personas de la calidez, el talento y el profesionalismo de los que forman parte de la familia Masterchef. LOS QUIERO y todavía queda una revancha, así que voy a darlo todo, porque si de algo sé, es de revanchas", sentenció la periodista sumamente convencida de que podía ir por mucho más.