Barassi incomodó a una participante y enloqueció en vivo: "No me gusta"

El conductor de 100 Argentinos Dicen protagonizó un momento al aire que lo descolocó por completo.

Darío Barassi generó un momento de tensión absoluta contra una participante mientras se disputaba un dinámico juego. El conductor de 100 Argentinos Dicen por El Trece la llamó de una manera particular y sin dudarlo, le expresó su repudio en vivo.

En 100 Argentinos Dicen se vivió un momento inesperado entre Darío Barassi y Alicia, la participante en cuestión que le reprochó al conductor uno de sus dichos. Esta situación se dio cuando se encontraban cantando una canción de Frank Sinatra en el marco del desarrollo de uno de los juegos.

"Qué temazo de Frank, eh", expresó el conductor, quien a su vez empezó a imitar la contagiosa risa de un participante: "Ya te lo saqué". En ese momento, otra de las integrantes de la familia empezó a cantar otro tema del cantante de jazz que generó la reacción del conductor de El Trece.

"No te hagas la cantante, que ese no es el tema, es el que decía la señora", indicó cuando inmediatamente Alicia, a la cual se refirió como "señora", estalló de furia. "¡Ah no me digas señora!", lanzó. Barassi se mostró completamente sorprendido y no dudó en responderle: "Alicita ¿qué sos mi amor? ¿Qué sos compañera de Emilia -su hija-?".

"¿Cuántos años tiene? Más de 35 debe tener. Qué caballero estuve...", bromeó al respecto. La participante volvió a reclamar y dejó en claro que le gusta que la llamen de otra manera: "49 tengo pero no me gusta que me digan señora. Alicita, Alice, Malicia me dicen estos". "¿Malicia? Qué basuras todos", concluyó el conductor.

Barassi no se rinde y le hizo una última propuesta a Adrián Suar para continuar en El Trece

Darío Barassi transita sus últimos meses a cargo de 100 argentinos dicen, el programa éxito de El Trece. Si bien ya blanquearon junto a Adrián Suar que, lo más probable, no vuelva a la TV en el 2023, en una reciente entrevista deslizó la posibilidad que todavía reste una última chance.

El exitoso conductor brindó una entrevista a Socios del Espectáculo, quienes le compartieron la tristeza de los fanáticos del programa por la finalización en diciembre. Lejos de esquivar la pregunta, Barassi contó los detalles de su alejamiento y expuso que se barajan posibilidades de un regreso inesperado.

"Desde el 2020, antes de empezar Argentinos, cerré un contrato con Disney para hacer un contenido para la plataforma que por pandemia se postergó. Hice la primera temporada, ahora, en el verano, cuando tuve los reemplazos en el programa que estuvo perfecto pero eso fue solo una. Ahora, tengo que grabar la segunda y son seis meses, entonces, imposible compatibilizarlo", explicó el actor y conductor.

Y cuando todo parecía perdido, una última frase abrió la puerta de verlo a Barassi en la pantalla de El Trece un año más: "La propuesta fue 'yo en diciembre termino y después vemos' por ahí volver con unos especiales, por ahí volver a mitad de año, o por ahí volver con otro formato, veremos".