Bake Off: Samanta Casais contestó todo y arremetió contra los que la critican

"¿Te sentís ganadora de 'BakeOff'?", arrancó Jorge Rial. "Creo que los partidos se ganan en la cancha", retrucó Samanta Casais, la pastelera descalificada del reality "Bake Off". La controvertida participante se desahogó y contó su versión de los hechos que devinieron en el picante desenlace. "Me descalificaron por un error en la declaración jurada. Se demostró que no soy pastelera profesional. Pude probarlo, a pesar de que en las redes se dijo cualquier cosa", sentenció.

"El contrato que firmamos antes de entrar a Bake Off decía que podías haber hecho cursos, pero no la carrera de pastelero profesional, y que la pastelería o panadería no sea tu ingreso principal. El error que tuve fueron dos preguntas en las que dije que no había trabajado en gastronomía ni televisión. Puse que no pensando que no era relevante. Y fue un error", argumentó Casais, en diálogo con Intrusos (América)

Y siguió: "No trabajé en la tele, pero fui dos veces de invitada y nadie me pagó. Y en gastronomía trabajé en cocina pero no en pastelería. En Café San Juan yo hacia las entradas, pelaba papas, limpiaba la cocina, nada que ver con pastelería. Yo creo que lo que salió en redes sociales me perjudicó, investigaron y vieron este error que es una cuestión contractual".

En otro tramo de la entrevista, la pastelera reconoció el sufrimiento que vivió debido a los ataques en redes sociales. "Mi novio Juan Cruz fue el que me sacó a flote, porque en un momento quería desaparecer. Pensé que iba a ser todo más tranquilo. El formato fue hermoso y la experiencia también, conocí gente maravillosa y me quedo con eso. Se me hizo un nudo en la garganta porque además venia de dos semanas en que me mataban en las redes", afirmó, conmovida.

Si bien afirma "no haber sentido que hacía trampa", Samanta no contó su experiencia porque "no le pareció trascendental". "Mi error fue completar mal un formulario", resumió Casais. Cuando supo la decisión final, decidió presentarse a escuchar el veredicto y defender su posición, cosa que remarcó al panel de Rial: "Decidí ir porque me apreció lo correcto y honesto. Somos humanos y comentemos errores. Fui por respeto también y tengo la frente bien alta. Ese día, en la grabación, no sentí que me humillaran. Simplemente cometí un error y se tomó una decisión. Me parece bien. Y estoy entera".