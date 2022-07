Baby Etchecopar atacó ferozmente a La Negra Vernaci: "Siniestra, insoportable y soberbia"

Baby Etchecopar le respondió muy enojado a "La Negra" Vernaci, que lo trató de "panqueque".

Baby Etchecopar aprovechó su editorial para disparar con furia contra Elizabeth "La Negra" Vernaci, Juan Di Natale y Julia Mengolini después de que lo acusaran de "panqueque" en Sobredosis de TV (C5N). "Es siniestra, insoportable, mala compañera, soberbia", disparó el conductor de Basta Baby (A24), muy molesto.

Hace unos días, en Sobredosis de TV pusieron al aire un informe titulado "La China Suárez y cómo lleva el acoso mediático" que generó mucha polémica. Es que dentro del mismo se pudieron ver dos recortes en los que Baby Etchecopar hablaba a favor y en contra de Horacio Rodríguez Larreta, lo que provocó que los conductores "La Negra" Vernaci y Juan Di Natale, y la invitada Julia Mengolini acusaran de "panqueque" al violento periodista, por cambiar sus convicciones.

Lejos de hacerse el desentendido, Etchecopar aprovechó su editorial en Basta Baby para atacar a "La Negra", principal destinataria de sus palabras. "Se rió de todo el mundo durante 30 años, se hace la graciosa, la imitadora... hasta que uno la ve bajar de la camioneta y se pregunta si vive todavía, porque es grande y nunca cambió la fórmula de cagarse de risa de la gente", comenzó el protagonista de Contrafuego.

Además, Baby aseguró que tuvo la "desgracia" de compartir espacio de trabajo en Radio 10 y que tuvieron "grandes quilombos" entre sí. "Es siniestra, insoportable, mala compañera, soberbia", siguió disparando Etchecopar. En ese sentido, el periodista contó que en aquel entonces preguntó por qué no echaban a Vernaci y la supuesta respuesta fue que no la despedían porque "la banca Cristina (Kirchner)".

"Te sacaron de C5N porque no medías vos y el otro cuatro de copas de Di Natale. Es un decorado de los canales, donde va fracasa, es un a sombra, un fantasma", siguió Etchecopar, furioso. Como si eso fuera poco, también la ligó Julia Mengolini, que estaba de invitada y a quien trató de "nadie".

"La que tiene una radio (Futurock) y recibe un enorme subsidio enorme de tu plata y la mía, del Estado. Son colgajos del Estado", continuó disparando el operador de la oposición. Para cerrar su agresivo descargo, Baby Etchecopar aseguró que Cristina "va a caer y va a ir presa" y volvió a apuntar contra Vernaci: "Tu bronca es hacia los que pensamos diferente y no consumimos la basura que vos vendes. Tu bronca es a mis cuatro puntos y medio de rating".

La Negra Vernaci confesó su amor por una figura de El Destape: "Está muy bien"

"Ayer estaba escuchando a Tomás Rebord (conductor de Caricias Significativas, en El Destape Radio), que los invito a que lo escuchen atentamente porque está muy bien todo lo que hace. Lo llamé a Marcos Aramburu y le digo: 'Pasame algo de este pibe porque me da que lo tengo que escuchar'. Y me mandó algo que hace", comenzó Vernaci. El conductor de Caricias Significativas, que se emite por El Destape Radio, atraviesa un gran momento en los medios de comunicación y en las redes sociales, donde es una referencia para los jóvenes en materia política.

Y detalló que escuchó un fragmento en el que Rebord hablaba sobre las dinámicas de poder en la sociedad. "Hablaba de que en realidad somos como monos que necesitamos estar juntos, porque cuando somos más no nos hacen mierda. Y hablaba del poder, que es una fuerza, y decía que uno quiere ver al otro con poder y con fuerza, no queremos ver al otro debilitado. Y cómo lo explicó tan hermosamente... Me quedé enamorada de Rebord, así que ahora lo voy a escuchar siempre", cerró "La Negra".