Aumenta la preocupación por Caramelo, el perro que adoptó Romina de GH: "Alarmante"

Los usuarios de las redes sociales manifestaron su angustia al ver el estado del perrito a tres meses de la finalización del programa.

Hace ya varios días que una llamativa foto de Caramelo, el perro que adoptó Romina Uhrig luego de su paso por Gran Hermano, recorre las redes y genera preocupación. Los internautas no pudieron evitar comparar el estado del animal con el de su hermanita, Mora, e hicieron una alarmante observación.

En la edición 2022 del reality show, la producción permitió el ingreso de dos cachorros mestizos a la casa para concientizar sobre la importancia de la adopción. Dentro de la casa, la mayoría de los participantes logró forjar un vínculo con los perritos, pero finalmente decidieron que Marcos Ginocchio se quedara con Mora y Romina con Caramelo.

Ya pasaron unos meses desde que terminó el reality y los participantes continúan en el ojo mediático. Sin ir más lejos, Uhrig se colocó en el foco de la críticas luego de que se viralizara una foto del perrito. Rápidamente, muchos internautas compararon el estado de los dos animales y llegaron a la conclusión de que Mora se ve mucho mejor que su hermano.

"Es alarmante el estado del perro, pobrecito", "Mora está feliz pero con la mamá de Marcos, no con él porque ni se lo ve", "Quítenles el perro", "Nunca debieron ser separados", "Ese perro tiene miedo", fueron algunos de los comentarios que acompañaron a la publicación que se volvió viral en las redes sociales.

Por su parte, Romina no hizo ningún descargo al respecto y solo se limita a mostrar el día a día con el cachorro, como comparte con sus hijas y cómo se adaptó poco a poco a su nuevo hogar.

El "gran error" estético del que Romina Uhrig se arrepiente: "Se me cayó"

Romina Uhrig reveló cuál fue el mayor error estético que cometió en su vida y del que se arrepiente por completo. La exdiputada confesó que tomó una muy mala decisión y que ahora no se siente para nada orgullosa del resultado que obtuvo tras salir del quirófano.

De visita en A la Barbarossa, ciclo conducido por Georgina Barbarossa en Telefe, la exparticipante de Gran Hermano habló de sus inseguridades luego de haberse hecho una particular intervención. Uhrig reveló en varias ocasiones que le gustaba mucho hacerse intervenciones quirúrgicas para mejorar aspectos estéticos, pero pese a que la mayoría la dejaron muy conforme, hubo uno en particular que no le gusta en lo absoluto.

"Yo me hice varias cirugías. Me hice la de las mamas porque tuve tres nenas, me levanté, y después me hice la abdominoplastía. Como no tengo muy linda piel, me había quedado muy feo lo que es la panza y las mamas”, empezó por decir. Sin embargo, luego confesó que hay una en particular que no le gustó en lo absoluto cómo le quedó.

"Cometí un error grande por querer verme mejor. Me había hecho lo de la nariz, que te pinchan y te la levantan", comenzó. Luego, añadió: "Bueno, me había quedado una cosa acá y me tuvieron que sacar todo ese relleno, se me cayó la punta. Tuve que operarme".