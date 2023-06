Aseguran que una figura de Polémica en el bar podría dejar el programa: "Ya está cansada"

A solo una semana de empezar, una integrante de Polémica en el bar estaría cerca de dejar el ciclo de América TV, ya que no se encuentra cómoda en el mismo.

Aseguran que una de las integrantes de Polémica en el bar está cerca de dejar el programa, a solo una semana de que regresara a la pantalla de América TV. "Recién arrancó y ya está cansada, incómoda", contó Mariana Brey en Socios del espectáculo, donde reveló que se podría venir una renuncia en una de las grandes apuesta de Marcelo Tinelli tras su desembarco en el canal del Grupo América como gerente artístico.

Polémica en el bar es uno de los programas con más trayectoria que aún se pueden ver en la televisión argentina. En el 2023, con la llegada de Marcelo Tinelli a América TV en calidad de gerente artístico, el histórico ciclo experimentó un importante e inesperado cambio: la conducción pasó por primera vez a manos de una mujer, Marcela Tinayre, más precisamente. Pero a una semana del regreso del ciclo que supo popularizar Gerardo Sofovich, el programa podría sufrir su primera baja.

"El viernes se define, hoy nos dijeron que va. Lo cierto es que ella está más cerca de volver a su casa que de quedarse en el canal", contó Mariana Brey en Socios del espectáculo, sorprendiendo a Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, conductores del programa de El Trece. Tras sembrar esta incógnita, la periodista aclaró que se trataba nada menos que de Eliana Guercio.

"No le gustan algunas cosas, no fluye. Re tiene ganas de trabajar, pero no le termina de cerrar mucho el programa, su lugar, si la dejan hablar, los temas que se tocan y qué sé yo", detalló Brey, al tiempo que agregó que le había mandando un mensaje a Guercio, pero no le respondió. Si bien la esposa de "Chiquito" Romero asistió al programa del viernes en América, lo cierto es que no dio indicios de una posible renuncia, por lo que probablemente el lunes haya más información sobre su decisión final.

Alfa también incómodo en Polémica en el bar

En Mañanísima, fue Pampito Perelló el encargado de revelar que Walter "Alfa" Santiago no se encuentra del todo cómodo en el ciclo de América TV, pese a lo mucho que le gustan las cámaras. "Hay que tener un timing, hay que conectar con tus compañeros... Siento que está fallando él porque no tiene ese ejercicio. Segundo, a favor de Alfa, no se la están haciendo fácil sus compañeros porque lo tratan mal. Marcela lo trata mal, Chiche lo trata mal, Polino lo trata mal, Flavio lo trata mal", aseguró el panelista.