Ariel Rodríguez Palacios explotó en vivo contra un compañero

Ariel Rodríguez Palacios volvió a ser protagonista de un momento muy tenso al aire cuando criticó con dureza a un compañero.

Ariel Rodríguez Palacios volvió a ser tendencia luego de destrozar a un compañero al aire en Ariel en su salsa, el programa que conduce por la pantalla de Telefe. "No lo puedo arreglar", se quejó el reconocido cocinero, que ya tuvo denuncias anteriormente de otras personas con las que compartió ciclo.

Ariel Rodríguez Palacios es conocido además de su labor como cocinero por su honestidad brutal y espontaneidad. Dos cuestiones que en determinadas situaciones pueden generar mucha tensión con algunos compañeros, como sucedió hace algunas semanas cuando dio a entender que no le había gustado nada la inclusión de Mica Viciconte y Nicolás Peralta en Ariel en su salsa. Pese a que luego explicó que se trataba de una broma, lo cierto es que muy pocos le creyeron.

El cocinero protagonizó un momento muy tenso el miércoles pasado durante la emisión de su programa por una masa que preparaba y no le salía como él quería. Apenas comenzó el ciclo ya la cara de Rodríguez Palacios evidenciaba que no estaba nada a gusto, mientras no paraba de amasar y pasar el preparado por la máquina para achicarla.

"Es lo que nos pasa en todas las cocinas y tenemos que resolver", apuntó Romina Pereiro, aunque el clima tenso no bajaba. Fue el propio Rodríguez Palacios el que decidió contar qué pasaba: "Estoy re caliente. Les voy a contar algo. Yo siempre hago todo. Siempre preparo yo las cosas".

"Esta vez no lo hice y salieron así. Ahora al aire no lo puedo arreglar", terminó quejándose el cocinero conductor, apuntando sin filtros contra uno de sus compañeros de programa. Claro que no es la primera vez que algo así sucede: ya el esposo de Geraldine Neumann había acusado a Rodríguez Palacios de maltrato y abuso de poder mientras fueron compañeros en el ciclo Qué mañana (El Nueve).

Ariel Rodríguez Palacios fue destrozado por todo el panel de Intrusos

El programa Ariel en su Salsa, conducido por el chef, tuvo varias polémicas recientemente, principalmente por los comentarios hacia Mica Viciconte. Intrusos se hizo eco de la situación y realizó un análisis profundo. "Cuando vos te das cuenta que a la otra persona le incomoda, tenés que dejarlo de hacer", consideró Marcela Tauro sobre el rol de Ariel Rodríguez Palacios.

"El humor y lo machista son cosas que corren por distintos caminos, pero que se unen en una determinada parte", expresóGonzalo Vázquez contundente. Sin embargo, Flor de la V le dio la posibilidad al chef de que se retracte por lo sucedido estos días. Por este motivo, salió al aire de América TV y dejó algunos testimonios al respecto. "Los malos comentarios los respeto y agradezco que hablen de mí. Nosotros tenemos una relación bárbara con Mica", expresó Ariel.

Minutos atrás, Flor de la V reveló que trabajó durante un largo tiempo con él y puso de manifiesto su posición en torno a este tema. "Me explicó que él maneja ese tipo de humor, un humor negro, pesado en ocasiones", sostuvo. "El canal me contrata para cocinar, es un juego todo esto. La pasamos súper bien, así que está todo bien", añadió Rodríguez Palacios.