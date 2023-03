Ariel de Gran Hermano reveló el origen de su peculiar apodo "gatito": "De por vida"

El exparticipante de Gran Hermano reveló por qué le pusieron ese pseudónimo cuando era joven. Cuáles son los otros apodos de Ariel Ansaldo.

Ariel Ansaldo rompió el silencio y reveló el origen de su particular apodo "el gatito". El exparticipante de Gran Hermano habló a fondo de su juventud y confesó sin tapujos de dónde surgió el pseudónimo con el que lo nombran varios de sus amigos. Además, también contó los otros apodos que tiene.

En una reciente entrevista que le brindó a El Destape, el parrillero habló de su pasado como "galán", del que siempre hizo referencia dentro de la casa de Gran Hermano. "Era hermoso, no sabés lo hermoso que era. Pero pasó la vida y las harinas y me he convertido en una inmadurez hermosa de 140 kilos", dijo Ansaldo en su presentación antes de ingresar a la casa. Sin embargo, en este reciente diálogo profundizó.

"¿El apodo del Gatito? Por el Gato, mujeriego exitoso. Bueno, la noche, esas cosas", empezó por decir Ariel sobre su peculiar apodo. Sin embargo también aseguró que muchas personas cercanas le dice "Johnny" y "Papi", dos nombres que surgieron en diversas situaciones que quedaron como una gran anécdota en su vida.

"En Mar del Plata me decían Johnny, porque yo hacía una promoción para Pepsi Twist y estaba Johnny y yo era uno de ellos. Estábamos teñidos de morocho, íbamos a programas de televisión, desfiles", profundizó. Por último se sinceró: "En la Facultad de la Universidad de Quilmes, donde estudié, me conocen por 'Papi' porque estábamos jugando un torneo del truco cuando arrancamos la facultad en el '96 y decía 'vení a papá'. Ganamos y quedó 'Papi' de por vida".

El inesperado romance de Ariel Ansaldo con una importante vedette argentina: "Me vio y me dijo hermoso"

Ariel Ansaldo tuvo un importante romance con una vedette argentina antes de ingresar a Gran Hermano. La historia, que fue fugaz y ocurrió en Mar del Plata en plena temporada, fue fugaz. Y aunque trató de dar pocos detalles, "Big Ari" contó a grandes rasgos cómo fue su amorío a orillas del mar.

"Fui a un teatro Mar del Plata, pero queda en mí, no lo puedo decir ni loco porque sería al pedo. Sólo puedo decir que fuimos a ver una obra de teatro y salió la vedette afuera a buscarme. Me dijo 'sos hermoso, te vi por los agujeritos de la cortina'. Hablamos, que esto, que lo otro, y pasamos un romance de unos días. Pero no voy a decir el nombre, no puedo. Sí te digo que me fui todo de purpurina, porque no se usaba glitter como ahora. Yo salía y al otro día me iba a laburar todo lleno de purpurina, así era un cago de risa", reveló Ariel Ansaldo, en exclusiva con El Destape.