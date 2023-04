Ariel Ansaldo recibió la noticia más esperada de Telefe: "Me acaban de avisar"

Ariel Ansaldo es noticia por un hecho que sucedió en las últimas horas. Qué fue lo que pasó con uno de los protagonistas más importantes de la última edición de Gran Hermano.

Ariel Ansaldo es uno de los personajes más reconocidos del último tiempo en la farándula argentina. Con su participación en Gran Hermano, "Big Ari" ganó mucha popularidad y desfiló por diferentes programas de Telefe. Sin embargo, en las últimas semanas su mediatización fue apagándose aunque ahora hay noticias alentadoras para el oriundo de Berazategui.

En exclusiva para El Destape, Ariel Ansaldo confirmó que se cumplió uno de los deseos que más anhelaba: "Por suerte, todo bien con Telefe. Me acaban de avisar que me dan un permiso para ir a otros programas. En principio Re Despiertos y el programa de Diego Pérez en el Canal de la Ciudad".

"Más adelante también me invitaron de Cocineros Argentinos, quedará ahí pendiente pero son los primeros pasos. También me invitaron de Pasión de Sábado, a medida que salga van a ir surgiendo nuevas propuestas. Estoy contento, quería hacer todo de forma cordial, que me den permiso para seguir potenciándome y crecer dentro del medio", agregó "Big Ari". De este modo, el exparticipante de Gran Hermano podrá incursionar en otros canales más allá de su contrato de exclusividad con Telefe.

Ariel Ansaldo se vistió de mujer y le suplicó a Tinelli que lo lleve al Bailando

Ariel Ansaldo, el parrillero de Berazategui que llegó a Gran Hermano (Telefe), no quiere que se termine su momento de fama y por eso hizo pública su desesperada estrategia para captar la atención de Marcelo Tinelli y lograr llegar al Bailando 2023. Vestido de mujer, el exparticipante apodado "Big Ari" le hizo una inesperada súplica a "El Cabezón".

Tras su paso por la casa más famosa de los realities, Ansaldo compartió en sus redes sociales un video y una fotografía vestido de mujer y se dirigió especialmente a Marcelo Tinelli, quien está pronto a debutar en América TV como conductor de su clásico certamen de baile que ya confirmó a "Alfa" y Holder en su nómina de participantes. "¿Qué más tengo que hacer para entrar en el Bailando? Mirá cómo estoy", indicó el parrillero en un video donde lució un vestido de mujer, con vestido, falda, sombrero, pashmina y los labios pintados de rosa chicle.

En la instantánea que publicó en su cuenta de Instagram, Ariel recibió comentarios de todo tipo: desde celebraciones a su iniciativa para lograr el ansiado llamado de "El Chato" Prada y Federico Hoppe hasta comentarios hirientes de sus detractores. Por el momento, "Big Ari" no comunicó novedades con respecto a su petición al conductor que espera su momento de debut fuera de El Trece.