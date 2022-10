Araceli González quebró en llanto en pleno vivo: "Te odio"

La actriz se pronunció sobre su niña interior y no pudo evitar la emoción. Araceli González habló de su historia de superación.

Araceli González no pudo contener las lágrimas en medio de una entrevista al referirse a sucesos traumáticos de su infancia y cómo logró superarlos. La actriz y empresaria le habló de manera directa a su niña interior y le agradeció por haber tenido el coraje que necesitaba para sobrellevar los obstáculos.

"¿Qué le dirías a esa nena que estaba en la parada del colectivo o cuando se te incendió la casa y vos estabas enfrente con tu mami y tu hermano?", enunció el conductor Dante Gebel en su ciclo La Divina Noche, donde la madre de Florencia Torrente y Toto Kirzner estuvo como invitada.

"Ay no pensé que iba a llorar. Me pasa que cada vez que yo veo esa nena de ocho, veo todo el trabajo que esa nena hizo", respondió entre lágrimas Araceli, y cuando vio en la pantalla una foto de ella de pequeña soltó un fuerte chascarrillo hacia el conductor. "Ah, lo tenés a propósito. Te odio", pronunció. "A esa nena le digo que hicimos todo bien", cerró mientras se secaba las lágrimas.

González también se refirió a la pérdida de su madre, quien partió hace cuatro años, y sostuvo: "Es un oleaje fuerte, que tiene distintas intensidades".

Araceli González sobre su conducta en su carrera profesional a lo largo de los años

"A mí nadie me cambió mis preceptos y mis valores en todos estos años. Por eso a veces puedo descontinuar en el medio, porque no estoy de acuerdo", comentó la actriz de series como Amas de Casas Desesperadas y Guapas. Y agregó: "Pero no es porque no ame trabajar, si es como actriz, me encanta, si es conducir, me encanta, si tiene que ver con lo social me enamora más. Tengo un caudal que cosas que me encantan. A veces la gente cree que no estás porque no te llaman y a veces no estás porque sos vos la que dice que no".

El emotivo texto de Araceli González a su madre

La actriz le dedicó un mensaje a su mamá en uno de sus posteos de su cuenta de Instagram, a quien recordó por una imagen que le apareció en su celular. "No sé si te pasa, pero cuando más la necesito aparece en mi teléfono. Pareciera que me recordara que está conmigo. Sé que es así", escribió y recibió un sinfín de mensajes de amor y apoyo en los comentarios de la publicación.