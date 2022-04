Angie Balbiani fulminó a Flor Vigna y El Tucu López: “Me dan vergüenza ajena”

Angie Balbiani lanzó un polémico comentario contra Flor Vigna, Luciano Castro, Sabrina Rojas y "El Tucu" López.

Angie Balbiani lanzó un fuerte comentario sobre Flor Vigna, Luciano Castro, Sabrina Rojas y “El Tucu” López. Ambas parejas son bastante nombradas en las redes sociales cada vez que hacen alguna declaración polémica sobre su vida íntima. Angie no disimuló su opinion sobre ellos y, sin pelos en la lengua, dijo que le dan “vergüenza ajena”.

En reiteradas ocasiones, Flor Vigna cuenta intimidades de su vida con Luciano o publica fotos de los dos besándose. Lo mismo ocurre entre Sabrina y “El Tucu”, quienes tampoco temen a hacerse demostraciones públicas de afecto. En relación a esta gran exposición que eligen tener, Balbiani opinó que deberían guardarse algunas cosas para su vida personal.

“Flor Vigna, ‘El Tucu’ López y todo ese grupo me dan vergüenza ajena, perdón. Esa necesidad de estar mostrando el amor, y que te chapo, y que la lengua… ¡Guárdenlo para la casa eso!”, soltó durante una aparición en el programa Editando Tele (Net TV). Asimismo, también se refirió a la controversia que se generó por los dichos de Vigna durante una entrevista con Infobae.

En aquel reportaje, la cantante de UY! contó varias intimidades sobre su vida íntima con Luciano y con su expareja, Nico Occhiato, a quien se refirió como un ex que logró satisfacerla mientras estaban juntos. Sobre esto, Angie opinó: “Para mí fue con saña. Si no lo quería lastimar, no tenía que hablar. Porque además, no hay nada peor para un hombre heterosexual que te metas con su capacidad. Aparte, hay muchas mujeres que lo tienen como un sex symbol a Occhiato y esto le baja 10 puntos”.

Los dichos de Flor Vigna sobre Luciano Castro y Nico Occhiato

En esta entrevista, la artista contó que vivió un antes y un después en su intimidad después de haber conocido a Castro y que, antes de él, no sabía nada sobre su sexualidad. “Era muy virga. Yo no descubrí nada del sexo hasta después de los 25 años. Apenas sabía hacer un misionero. Y admito que fue una responsabilidad mía”, expresó. Aunque no nombró directamente a Occhiato, se sobreentiende que se refirió a él ya que estuvieron juntos durante siete años.

“Basta de creer que el sexo es un servicio o es un show que hay que hacer para ellos. Tenemos un gran poder y por siglos se nos inculcó el miedo de usarlo”, dijo también. Sobre Luciano, señaló que, a diferencia de sus parejas anteriores, se preocupa por su cuidado y por preguntarle qué quiere y necesita. “Me enseñó a amarme y a que yo también puedo ser mimada. Un día me miró desnuda y me dijo: ´Nunca te operes´. No dejo de aprender de él y de sus miradas”, sentenció.