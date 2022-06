Ángela Leiva reveló en PH las apariciones que tuvo de su mamá fallecida: "Muy fuerte"

Ángela Leiva estuvo en PH Podemos Hablar, donde relató dos episodios donde su mamá se le presentó luego de que falleció. El duro testimonio de la cantante sorprendió a Andy Kusnetzoff.

Ángela Leiva relató en PH Podemos Hablar (Telefe) dos episodios paranormales que tuvo con su mamá, quien falleció hace nueve años. La artista reveló que en dos oportunidades su madre fue a su encuentro y que en ambos casos quedó completamente paralizada sin poder reaccionar.

Andy Kusnetzoff invitó al punto de encuentro a quienes tuvieron el apoyo de sus padres para hacer lo que quisieron. Ángela Leiva dio un paso al frente y más allá de asegurar que contó con sus padres desde el inicio de su carrera hasta que ambos fallecieron, se animó también a revelar dos episodios especiales que vivió con su mamá.

En dicho marco, Ángela Leiva expresó: "Mi mamá falleció hace nueve años. A mi mamá le gustaba mucho ir a verme a los shows, pero no le gustaba figurar, ella por ahí me aparecía de sorpresa. Cuando fallece mi vieja, un día estaba cantando, miro para el costado y estaba mi vieja, pero en el microsegundo yo me olvidé que mi mamá ya no estaba más y cuando caigo, vuelvo a mirar y ya no estaba, fue muy fuerte".

La cantante continuó con su relato y explicó qué sintió: "Me descolocó, yo estaba en mi rol de cantante. Seguí cantando por inercia, porque a veces uno ya tiene el piloto automático, y digo 'Ay no está, mamá no está más, ¿qué acabo de ver?'. La vi, era ella".

La anécdota de Ángela Leiva con su mamá en Salta

Ángela Leiva recordó otro episodio similar: "Después me pasó otra anécdota muy fuerte con mi vieja en el norte del país, en Tartagal, Salta. Estábamos en un lugar muy oscuro, un lugar que era muy de barrio, muy de pueblo, no tenía mucha iluminación, la calle era de tierra. Yo estaba arriba de la combi esperando que me digan 'Dale negra, bajá', ya estaba todo armado, estaba sola, esperando".

Ángela Leiva con su mamá.

La artista relató: "Hacía muy poco que había fallecido mi vieja y yo todavía estaba muy conmocionada por eso. Mi mamá tenía las uñas largas siempre, unas manos divinas, y siempre tenía la costumbre de hacer ruidito con las uñas en el vidrio, en donde sea. Yo estaba en mi mundo, en silencio y siento el ruidito de las uñas en el vidrio de la puerta de la combi, ay otra vez se me paralizó el corazón".

Ángela se explayó: "Tenía cortinas la combi, me acuerdo. Me paralicé, no me animaba a pararme y abrir la cortina, era muy raro lo que me estaba pasando. Mi mamá tenía pelo corto, la recuerdo a mi vieja con pelo corto, muchos años lo tuvo. Me muevo, había un espacio (entre las cortinas) por donde se veía para afuera y veo una persona que se movía, era mi mamá, estaba ahí afuera. Otra vez me paralizo y no sabía qué hacer, se me caían las lágrimas".

Como si eso fuera poco, Ángela expresó: "Me golpean (la puerta) y la silueta era la silueta de ella, pero me estaba golpeando y yo me paralicé, no reaccioné. Y hasta que me animé, ya se había ido". En tanto, agregó: "No sé qué hubiese pasado, tal vez sea mi imaginación o las ganas que uno tiene de que sea, pero fue mu mágico".

Ángela Leiva con su papá.

A modo de reflexión, y para concluir, la artista señaló: "Ese día entendí que mi mamá me sigue acompañando, como me acompaña mi viejo. Me acompañan los dos en el recuerdo. Para mí ellos fueron muy importantes en mi carrera, ellos jamás me dijeron que no a nada, me empujaron siempre a hacer lo que a mí me gustaba". Por otra parte, dejó en claro que siempre es una "agradecida" y que los recuerda "con mucho amor, como se merecen. Es raro pero es hermoso sentirse acompañado por la familia sobre todo".