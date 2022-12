Ángel Di María y una noticia inesperada: "Al hospital"

El campeón del mundo y una dura noticia. Ángel Di María vivió un difícil momento junto a su familia, más precisamente con su hija Mía.

Ángel Di María vivió un dramático momento familiar. Es que su hija Mía se descompensó antes de la final de la Copa del Mundo entre Argentina y Francia, y fue la esposa del delantero quien la acompañó al hospital. Afortunadamente, la situación no pasó a mayores y Jorgelina Cardoso contó detalles de lo sucedido.

“Le agarró fiebre, no le bajaba de 40... Después la tuve como dos, tres días con 38 y la tuve que llevar al hospital media desvanecida porque la fiebre la tiró... ella tiene muchos problemas, cada 20 días tiene algo, me agarró justo ahí y me desesperé”, expresó Jorgelina Cardoso en diálogo con A la Barbarossa.

La hija de Ángel Di María ya se encuentra bien y en Rosario, donde el delantero llegó hace pocas horas junto a Lionel Messi y Paulo Dybala. "La diferencia de esta vez con las otras veces es que ahora no le bajaba la fiebre y tuvimos mucho miedo por momentos”, agregó la esposa del atacante, quien pudo narrar los hechos luego de pasar una tormentosa situación en Qatar.

El fulminante mensaje de la esposa de Di María: "A todos los periodistas"

Tras el encarnizado partido final del Mundial Qatar 2022, la Selección Argentina levantó la copa y millones celebraron la revancha de Lionel Messi. En el marco de los festejos, Jorgelina Cardoso -la esposa del delantero Ángel Di María- hizo un afiladísimo anuncio dirigido a todos los periodistas que hablaron mal de su esposo durante la competencia deportiva.

Según una publicación de ESPN, Jorgelina Cardoso se pronunció contra todos los periodistas que criticaron a su esposo, el futbolista Ángel Di María. “Tengo anotados en un bloc a todos los periodistas que hablaron mal de él", manifestó la esposa del goleador apodado "Fideo".

“Ahora cuando piden notas, veo y digo: ‘Este no, chau’”, agregó, picante. Horas antes, Cardoso le dedicó una emotiva publicación de Instagram a Di María, que no tardó en estallar de me gustas y comentarios: "Con este final y con tu actuación no hay nada más que agregar. La mejor revancha que te dio el fútbol y la vida. TE MERECES ABSOLUTAMENTE TODA ESTA FELICIDAD… Gracias por ser argentino, gracias por regalarnos esos goles importantes en las finales, gracias por haberme escuchado cuando todos querían que renuncies. TE AMO HASTA DONDE NADIE LLEGA!".