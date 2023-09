Ángel de Brito se sacó y ventiló su pelea con otra figura de América TV: "Me bajé"

El conductor de televisión habló sobre su relación con una excompañera después de su salida de LAM. Ángel de Brito aseguró que cortó todo tipo de vínculo con la famosa periodista.

Ángel de Brito es uno de los periodistas de espectáculos más relevantes de la actualidad; después de más de siete años de éxito de su ciclo LAM en El Trece y ahora en América TV. El conductor logró que los conflictos personales entre sus panelistas se conviertan en temas de agenda mediática y ese es el distintivo de su programa. De esa manera, De Brito se refirió a su alejamiento de una expanelista y el tema cobró relevancia en las redes sociales.

Andrea Taboada y Estefanía Berardi dejaron LAM hace algunos meses y se pronunciaron en sus cuentas de Instagram al respecto. Mientras que Berardi pareció tomarlo de buena manera, Andrea demostró que la noticia le generó mucha angustia, dado que era parte del equipo desde el comienzo del ciclo.

De Brito habló de su relación con Taboada en una reciente historia de Instagram, ya que durante los más de diez años que trabajaron juntos también fueron amigos. A pesar de esa realidad, el periodista no tuvo tapujos a la hora de contar cuánto cambió su vínculo en el último tiempo. "¿Dejaste de ser amigo de Taboada y Pampito?", le preguntaron. Y él respondió sin tapujos: "Me bajé de esas amistades pero todo bien". Taboada se mostró estupefacta ante estas declaraciones en su cuenta de Twitter, cuando vio un posteo al respecto, y consultó: "¿Esto es fake?".

La palabra de Yanina Latorre sobre la salida de Andrea Taboada de LAM

La panelista de LAM fue acusada de estar involucrada en el despido de Taboada y se defendió en las redes. "Amores, sigo en LAM porque laburo, rindo, no soy traidora y no me meto con nadie. Generalmente, padezco los ataques de las que vienen a competir conmigo", sostuvo la esposa de Diego Latorre. Y agregó: "Ya sé que están todos esperando a que hable, pero no tengo nada que decir. Me enteré por los posteos, yo ayer estaba en una cena y me empiezan a escribir todos. Yo dije '¿qué pasó?'. Empiezo a mirar en Twitter e Instagram, y quilombo. Pero no tengo idea posta qué pasó, hoy me dedico a averiguar".

Por su parte, el propio Ángel de Brito defendió a su amiga: "Yanina es la mejor panelista. Pero no deja de ser una compañera más. Entiendo la fantasía. Pero Yanina padeció a varias como Alfano, Pazos, Colmenero, Taboada, Cinthia, Estefi. No tiene ningún tipo de poder ni influencia".