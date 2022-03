Ángel de Brito se defendió de las amenazas de Viviana Canosa: “No tengo problema con mi sexualidad”

Ángel de Brito le respondió a Viviana Canosa tras las amenazas que recibió por parte suya. En medio de su interminable enfrentamiento, la conductora de Viviana con Vos (A24) amenazó a De Brito con salir a hablar “no solo de su sexualidad” sino también de muchos otros temas que, si salieran a la luz, lo perjudicarían. El conductor de LAM (América TV) se defendió con un contundente mensaje sobre la homofobia y aclaró que no tiene “ningún problema” con su sexualidad.

Todo comenzó cuando un seguidor de De Brito le preguntó qué opinaba sobre Viviana y Flor de la V, quienes se enfrentaron recientemente. En respuesta, el conductor dijo que Canosa cae muy bajo criticando a De la V por ser una mujer transgénero y que “debería ser más inteligente”. Desde entonces, se inició una pelea interminable.

“Ayer Viviana Canosa se refirió a mí. Lo voy a hacer breve, no voy a entrar en una guerra con Viviana que no tengo. Como habrán visto ustedes todos los días, yo defendí su libertad de expresión más allá de pensar distinto”, comenzó De Brito. Y sobre el ataque homofóbico de Canosa, señaló: “Le aclaro a ella y a todos, que no tengo ningún problema con mi sexualidad, que no estoy adentro de ningún ropero, que esos argumentos atrasan también, y siguen ocurriendo permanentemente”.

Por otro lado, Viviana Canosa también amenazó a De Brito con llevarlo a la Justicia. Según ella, se sintió personalmente atacada con los informes que el periodista hizo sobre su persona en LAM. Sobre esto, el conductor, que comparte lugar de trabajo con Canosa en los estudios de América TV, la expresó: “Dijo que vamos a ir a la Justicia. Bueno, ahí nos veremos, Viviana. Sino también estamos acá, a 100 metros. Nos podemos ver cuando quieras”, cerró.

Los dichos de Viviana Canosa sobre la sexualidad de Ángel de Brito

Viviana Canosa explotó al ver el informe Todos contra Canosa que De Brito hizo en su programa recolectando testimonios de varios colegas que habían tenido experiencias laborales con ella. Aunque dijo que no iba a meterse con su orientación sexual, mencionó el tema de manera despectiva. Además, le echó en cara al conductor un supuesto favor económico que ella le hizo en el pasado.

“De Brito... Los conozco de chiquititos. Y no hablo solo de la sexualidad, porque en ese tema no me voy a meter. Con el tema sexual no me voy a meter porque es caer muy bajo y no voy a pegar debajo del cinturón, pero ustedes me pegan todo el tiempo. Los conozco mucho a todos y nunca los cagué, chicos. Les presté plata, confiaron en mí... Tienen tan poca memoria todos”, sentenció.