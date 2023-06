Ángel de Brito reveló el calvario que vive Dani La Chepi: "No está"

La comediante vive un difícil momento y el periodista se expresó al respecto. Dani La Chepi no aparece en las redes sociales y Ángel de Brito reveló el motivo.

Dani “La Chepi” atraviesa un difícil momento a nivel personal, según informó Ángel de Brito recientemente en sus redes sociales. El periodista de América TV habló sobre la desaparición de la humorista de Instagram, plataforma en la que siempre desplegó su carisma y se convirtió en una fuente de trabajo para la influencer en los últimos años.

La exparticipante de MasterChef se alejó de las redes sociales y de los canales de televisión en los últimos meses, después de un largo tiempo de mucha exposición. El mundo cibernético fue donde la comediante tuvo su salto a la fama, gracias a los graciosos videos que compartía en su cuenta de Instagram, por lo que su ausencia en esa plataforma causó sorpresa y preocupación en sus fanáticos.

“¿Qué pasa con Dani La Chepi que sigue sin subir historias en Instagram?”, le escribieron a De Brito en medio de una sesión de preguntas y respuestas con sus millones de seguidores. El conductor de LAM respondió de manera escueta pero contó que la actriz no estaría bien: “No está pasando un buen momento anímico”.

Ángel de Brito se refirió a la realidad que atraviesa “La Chepi” en su programa de América TV hace algunas semanas, después de haberse comunicado de manera directa con la artista sobre su desaparición de las redes sociales. “Le pregunté, porque tengo buena onda, y me dijo que estaba pasando un momento de estrés muy fuerte, que por eso había decidido desaparecer de las redes, porque es su trabajo también; ella sube contenido, no es que sube una foto y nada más, y también el teatro, que son sus fuentes de ingreso”, informó en su momento el periodista.

Qué le dijo Dani La Chepi a Ángel de Brito sobre su complicado momento

“Me tomé unos días porque estoy liquidada. Me empecé a sentir mal y el cuerpo me pidió que parase, así que dándome tiempo para recuperarme con médicos, análisis. Varios temas personales que me superaron la cabeza. Un alto quilombo que ya pasará”, le contó Dani La Chepi a Ángel de Brito sobre su situación de salud. Ante esta realidad, el presentador de televisión que será jurado de la nueva edición de Bailando por un sueño en América TV acotó: “Decidió correrse un poco de la exposición y el laburo para poder encontrar un poco de paz”.