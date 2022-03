Ángel de Brito le dio la peor noticia a El Trece

La competencia en rating fue fulminante para el canal del Grupo Clarín. LAM logró un buen número a pocos días de su estreno.

El estreno de LAM en América generó grandes expectativas a nivel rating, ya que el ciclo mantuvo buenas marcaciones en sus seis temporadas en El Trece. El programa conducido por Ángel de Brito demostró mantener a su público fiel enganchado y logró vencer al canal del Grupo Clarín en competencia directa, dando un batacazo para su nuevo canal.

LAM le ganó a Bendita los minutos posteriores a las 20.30, cuando el ciclo conducido por Beto Casella estaba en el corte. Mientras América marcaba 3.3 puntos en ese horario, El Nueve hacía 2.9. La competencia entre ambas apuestas siempre resulta favorable para Bendita a pesar de esos datos, ya que se trata de un ciclo súper instalado desde hace casi 20 años. Sin embargo, en el programa de De Brito pueden festejar su ventaja sobre El Trece.

Las marcaciones de audiencia indicaban que LAM tenía 4.7 puntos mientras que El Gran Juego de la Oca lograba 4.3 alrededor de las 21.30. La apuesta conducida por Dani "La Chepi" y Joaquín "El Pollo" Álvarez en El Trece no ha tenido suerte con la audiencia desde su inicio y por ese motivo será levantado del aire en breve. A pesar de que "La Chepi" ha sido parte de programas con buenas marcaciones de audiencia, en este caso el formato de la apuesta no atrajo a los televidentes.

Las palabras de Ángel de Brito en el estreno de LAM en América

El conductor de televisión abrió esta nueva era de su programa con algunos dardos hacia quienes habrían hecho hasta lo imposible por que el ciclo no vuelva al aire. "Pensaron que no volvíamos, pero acá estamos de vuelta. Vamos a hablar de todo, como siempre, con la verdad, de frente y sin hipocresía", enunció el periodista, con un contundente tono. Y sumó: "Nos preguntaron mucho por qué nos fuimos, si volvíamos, quiénes seguían, quiénes no. Vamos a contar todo".

Las panelistas de LAM que estaban en El Trece y continúan en esta era con Yanina Latorre, Andrea Taboada y Pía Shaw. Por otro lado, Nazarena Vélez, Ana Rosenfeld y Estefanía Berardi son las nuevas incorporaciones. "Nos preguntaron mucho por qué nos fuimos, si volvíamos, quiénes seguían, quiénes no. Vamos a contar todo", agregó De Brito a su descargo. Además agradeció a la emisora de Daniel Vila por el recibimiento que les dieron a él y a su equipo: "Estoy muy contento de estar acá. La vamos a romper acá también". El periodista reveló que recibió oferta de todos los canales líderes cuando dejó El Trece pero que escogió América porque la oferta era más atractiva.