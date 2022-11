Ángel de Brito le arruinó la estrategia a Adrián Suar en El Trece: "Hacer mierda"

El conductor de LAM reveló detalles inéditos de un nuevo programa que se estrenará en 2023.

Ángel De Brito contó públicamente lo que se trae Adrián Suar para el año 2023 y sorprendió a todos. Se trata de El Hotel de los Famosos, cuya segunda temporada empieza en marzo, pero la bronca en El Trece radica en que reveló detalles secretos de la grabación y boicoteó el inicio del reality show.

Hace poco tiempo, el conductor de LAM había escrito en sus redes sociales que dos participantes de El Hotel de los Famosos ya habían sido eliminadas. Frente a esta situación, Pampito, periodista de espectáculos que trabaja en el programa Mañanísima de Carmen Barbieri, lo expuso de manera contundente.

"¿Qué te pareció que haya puesto todo del hotel? Quién se fue, quién abandonó y todo. Yo los odié", le preguntó una seguidora por Instagram, en el juego de preguntas y respuestas con la gente que tuvo por la red social. "Creo que no está bien. No me parece que tengamos que hacer mierda la industria los mismos que la hacemos", consideró.

No solo eso, sino que estuvo en la filmación del reality show de El Trece y contó su experiencia tras estar en las instalaciones del lugar. "Ayer estuve y es impresionante la producción que tiene y la plata invertida", expresó Pampito. La fecha de estreno será el 20 de marzo de 2023.

La historia de Instagram de Pampito contra Ángel De Brito

Melody Luz deschavó a El Trece y expuso a El Hotel de los Famosos

A semanas de que se estrene la segunda temporada de El Hotel de los Famosos, Melody Luz rompió el silencio y reveló el gran calvario que atravesó cuando formó parte del reality show. La bailarina fue una de las concursantes que más avanzó en la competencia de El Trece, pero parece que su experiencia no fue tan buena como demostraban en televisión.

Recientemente, Luz compartió una serie de historias en su cuenta de Instagram y contó con detalles por qué vivió una mala experiencia en el reality que conduce Pampita y "El Chino" Leunis. "Basta del Hotel, de esa mierda. Si supieran cómo me dejó la salud mental ese reality", confesó Melody cuando le consultaron si era verdad todo lo que pasaron en televisión.

Por otro lado, Melody se refirió de forma irónica sobre las lesiones físicas que vivió a causa de las pruebas de destreza física. "Ah sí, cierto que me fui con 7 puntos en la pierna y se re ocuparon de mí... Por eso, tendría que estar agradecida, RE", ironizó sobre el tema. Luego, amplió que está preparando un video para YouTube en donde cuenta su verdad sobre el programa.

"Hay muchas muchas cosas que no saben. Y ya saben, siendo mujer y 'nueva' en el ambiente, tenés que cerrar el orto. Pero no más", aseguró. Por último, decidió verle el lado positivo a su paso por El Hotel, pero aseguró que no repetiría la experiencia. "Obvio que ahí conocí al amor de mi vida y me conoció más gente pero nunca más me metería a un reality", finalizó.