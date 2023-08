Ángel de Brito develó un dato alarmante para Adrián Suar y El Trece: "Números"

El periodista reveló un dato que afecta a Adrián Suar. Ángel de Brito habló del rating de los canales de aire tras las elecciones 2023.

Ángel de Brito dio a conocer las mediciones de rating que obtuvo América TV en medio de un debate sobre las PASO 2023 y dejó expuesto a Adrián Suar por los números de El Trece. El periodista se mostró orgulloso de las mediciones marcadas por la emisora donde sale al aire todas las noches con su ciclo de espectáculos, LAM.

Las recientes elecciones generaron sorpresa en todos los argentinos por el contundente triunfo de Javier Milei y su fórmula La Libertad Avanza, con el 30% de los votos, cuando se esperaba que el libertario consiguiera una intención más baja. Esta realidad conllevó un sinfín de debates al respecto en los programas de televisión después del domingo electoral y el de Pamela David en América TV no fue la excepción. La conductora logró capitalizar la atención del público con una mesa polémica y llena de opiniones.

"Excelentes números para ⁦Pamela Dav⁩id con el debate de las elecciones. Segunda en la franja", escribió De Brito en uno de sus posteos en Twitter y compartió una captura de pantalla de las mediciones de IBOPE. La modelo y conductora de televisión volvió a la pantalla después de años alejada con de su clásico Desayuno Americano hace ya algunos meses y alterna entre buenas y malas con el rating. Se trata de una versión similar a la original: un ciclo que trata temas de actualidad, política y espectáculos con un tinte descontracturado.

En la imagen compartida por el periodista de espectáculos se puede ver que Telefe es el canal que lideró la mañana con los ciclos A la Barbarossa y Ariel en su Salsa, pero América TV quedó en segundo lugar. Dado que los dos canales líderes de la TV son el de las pelotas multicolores y El Trece, esta realidad supone una preocupación para Adrián Suar y las autoridades del canal del Grupo Clarín. Mientras que Telefe medía 5.6, Desayuno Americano lograba 3.3. De esa manera, El Trece quedó tercero con 2.5 y El Nueve, cuarto con 1.6.

El desplazamiento de el canal del sol es, sin dudas, una señal de alarma para Adrián Suar, ya que al canal del que es gerente de programación le cuesta cada vez más competir con Telefe y afianzarse incluso en el segundo puesto.

El mensaje de Ángel de Brito antes de las PASO 2023

"Si realmente están en desacuerdo en cómo vivimos, voten candidatos y partidos que no gobernaron nunca. De lo contrario, alimentamos una rueda que no termina jamás. El #QueSeVayanTodos es en las urnas, con la democracia como escudo para eliminar chorros, asesinos e ineficientes", escribió De Brito. Dado el mensaje que publicó, muchos entendieron que votaría a Milei pero minutos más tarde el peridosita aclaró que no votaría por el libertario.