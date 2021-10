Ángel de Brito destrozó a Flavio Mendoza con una picante observación: "Lo rajaron"

Ángel de Brito le respondió filoso a Flavio Mendoza después de sus críticas al jurado de La Academia de Showmatch.

Flavio Mendoza criticó recientemente al jurado de La Academia de Showmatch y fue Ángel de Brito quien levantó el guante y salió a responderle con todo. Además de asegurar que los históricos jueces de la competencia no tienen nada para aportar, el coreógrafo disparó duros dardos contra todo el programa al opinar que le "falta estelaridad" este año.

En La Previa de La Academia hablaron hace unos días con Flavio Mendoza, alguien que conoce bien de cerca la dinámica del principal show de El Trece ya que fue parte del mismo tanto en calidad de competidor como en el rol de jurado. En un primer momento, el coreógrafo se mostró algo cauto aunque sincero al dar su opinión sobre el jurado y las devoluciones: "Creo que están bien... yo no voy a hacer como otros que cuando no están, salen a matar a todos. Pero siento que este año falta estelaridad... en general, en el programa y en el jurado". Pero con el correr de la nota, se fue poniendo más picante.

"Pampita me gusta pero siento que este año... no sé si es por la maternidad o qué... Ángel siempre fue como el que encabezó el jurado, pero creo que debería ser como con los Presidentes: tendrían que renovarse cada 4 años", disparó Flavio Mendoza, sincero. Obviamente sus palabras no pasaron desapercibidas para Ángel de Brito que salió a responderle con todo a través de Twitter, a pesar de tener una buena relación con el coreógrafo.

"Él no llegó a cumplir un mandato, lo rajaron antes", escribió filoso el conductor de Los Ángeles de la Mañana mientras retuiteó una nota que recogía las duras declaraciones de Flavio Mendoza. Pese a la buena relación que los une, Ángel de Brito no suele temer a responder cuando algo no le gusta. Habrá que ver si en las próximas horas llega la réplica de Flavio Mendoza, que tampoco le tiene miedo a los enfrentamientos mediáticos.

