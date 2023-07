Ángel de Brito confesó lo que nadie imaginaba: "Lo haría con Cinthia Fernández o Lourdes Sánchez"

El conductor de LAM dio un dato que sorprendió a todos sus seguidores de Instagram. Ángel de Brito compartió un video con varias de sus angelitas y soltó sus preferencias.

Ángel de Brito dio a conocer sus preferencias en un posteo que hizo en su cuenta de Instagram y causó sorpresa en sus millones de seguidores. El conductor de LAM habló sobre las posibilidades de ser participante del Bailando por un sueño en su primera edición en América TV.

A pesar de que De Brito está confirmado como jurado del Bailando desde hace tiempo, en un reciente posteo aludió a la posibilidad de mostrar sus destrezas en cuanto a la danza en el certamen. El periodista de espectáculos compartió un video del festejo de su cumpleaños donde se lo vio bailando bachata con Lourdes Sánchez y Cinthia Fernández.

"Rompiendo la pista con mi amiga, en el cumple. Hoy, me llamo formalmente @marcelotinelli para proponerme bailar un ritmo", informó Ángel de Brito en el pie de foto de su publicación. El conductor de televisión nunca mostró cómo baila ante las cámaras; el video se trató de una revelación para los usuarios de la red social, así como las partenaires escogidas por De Brito para recorrer la pista de Showmatch: "Solo lo haría con @cinthia_fernandez_ o @lourdesanchezok Que dicen?".

La despedida de Andrea Taboada de LAM

La panelista anunció en sus redes sociales hace algunas semanas que no sería más parte de LAM, después de siete años en el programa, y se mostró muy angustiada al respecto porque no sabía que la desvincularían del ciclo conducido por Ángel de Brito. Los días pasaron y llegó el momento de despedirse al aire, cuando pronunció palabras de amor hacia el presentador y sus compañeras de panel: "A vos, Ángel, te quiero decir que nos conocemos hace muchos años, te agradezco siempre la confianza que me tuviste, que aprendo, aprendí y sigo aprendiendo, y que va a ir todo bien. Gracias a todos, a las angelitas, al equipo de producción. Para mí, LAM es mi casa. Y a vos Ángel, te quiero mucho. Gracias por la paciencia. Y quiero decir una cosa a los que hacen televisión, que por favor no se maquillen el cerebro. Eso me lo dijo Santo Biasatti".

"La verdad estoy muy contenta porque me convocaron para estar en DDM, que vuelve a este canal", continuó su descargo Taboada, feliz por su incorporación al magazine de Mariana Fabbiani en América.