Ángel De Brito manifestó sus deseos de cambiar a sus cuatro angelitas en la próxima temporada 2021 y sus planes van tomando forma. A través de su cuenta oficial de Twitter, el conductor de "Los Ángeles de la Mañana" le dio la bienvenida su nueva angelita: Florencia de la V, quien ocupó la silla en varias ocasiones.

De esta manera, el periodista de espectáculos recibió de brazos abiertos a la productora teatral, quien marcó la farándula argentina y se convirtió en una de las figuras más polémicas.

En esta oportunidad, el conductor del "Cantando 2020" esperó hasta último momento para develar el nombre de la nueva angelita y ante la insistencia de Cinthia Fernández y el resto del staff, lo anunció públicamente.

A su vez, Ángel dejó entrever que tiene una excelente relación con la reconocida figura, quien tuvo fuertes cruces con sus futuras compañeras de trabajo, entre ellas Cinthia Fernández. En los últimos días, el reconocido conductor negó la posibilidad de que Pía Shaw se incorpore como panelista, luego de su renuncia en "Informados de Todos", el programa de América TV.

Pia Show sorprendió con su renuncia a América TV

Pía Shaw, histórica conductora y panelista de los programas de América TV anunció su renuncia a Informados de Todo, el ciclo que conduce junto con Guillermo Andino.

Luego de estar un año al frente de magazine de los mediodías de América, Shaw decidió no continuar y estará algunos día más al aire antes de despedirse y tomarse vacaciones. "Es cierto: renuncié. Fue un año de mucho trabajo y a mí me gustan los cambios", le aseguró a La Nación.

En esa línea, Shaw también señaló que la que viene será su "última semana" en el ciclo. Pía estuvo 15 años casi ininterrumpidos en la pantalla de América y sólo dejó el canal en un breve períodos para sumarse a AM y PM en Telefe, pero esta vez no tiene otro trabajo en agenda. "No es la primera vez que lo hago. Ya lo hice en otra oportunidad, cuando me incorporé a AM. En este caso, no lo decidí porque tenga otra propuesta laboral. Sí sigo con la radio (está junto a Ángel De Brito y Pilar Smith, en El Espectador, de CNN Radio], que está buenísimo, pero necesitaba frenar un poco", afirmó.

Y resaltó: "Ahora tengo vacaciones y me voy a ver a mi familia al interior, algo que durante todo el año no pude hacer por la pandemia. Regreso a mitad de enero para volver a incorporarme a la radio".