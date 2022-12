Ángel de Brito aniquiló a Viviana Canosa: "Ser de luz...apagada"

Ángel de Brito visitó a Carmen Barbieri y se animó a hablar de su etapa como compañero de trabajo de Viviana Canosa, disparando afilados dardos contra la periodista macrista.

Ángel de Brito dejó por un rato su rol de conductor y visitó a Carmen Barbieri para un mano a mano exclusivo, donde habló de sus polémicas y enfrentamientos con personajes de la farándula, dedicándole un incisivo segmento a su excompañera Viviana Canosa. "Es un ser de luz...apagada", sentenció.

Invitado a Mañanísima (Ciudad Magazine), Ángel de Brito recordó su pasado como compañero de trabajo de Viviana Canosa -en el magazine de espectáculos Los profesionales de siempre (El Nueve)- y no dudó en fulminar a la polémica conductora macrista: “Canosa es un ser de luz …apagada. Trabajé diez años con ella hasta que decidió echarme, trabajamos de nuevo con Tinelli (Marcelo) sin hablarnos una palabra, súper profesionales".

"Ella intentó acercarse, pero como me había echado…Ella es actriz, es muy del acting, nos peleamos y nos amigamos, y ahora me bloqueó, me bardeó en A24, le escribí y me bloqueó”, agregó Ángel. Luego, también contó las razones por las que Canosa se separó de Alejandro Borensztein, quien fue su esposo: "No se aguantaban más".

Ángel de Brito, ¿se amigó con Susana Roccasalvo?

En otro tramo de la entrevista, Carmen le preguntó a Ángel por su relación con Susana Roccasalvo, a raíz de las tensiones que los Justicia, y obtuvo una sincera respuesta: "Es calentona, es de otra época. Yo la aprecio, pero es muy terca”. Sumándose a estas declaraciones, la conductora recordó cuando Roccasalvo no le tenía fe cuando debutó como conductora en Movete (América TV) y la increpó en un ascensor. "Lucho tenía razón, ¿quién sos vos?", recordó Carmen "La Leona" sobre su cruce con la periodista de Implacables (El Nueve).

Meses atrás, los periodistas tuvieron un enfrentamiento en la gala de los Martín Fierro de Radio que implicó versiones cruzadas, mentiras y reproches. "Anoche yo estaba en otra mesa, la de Canal 9, pero ya había entregado dos Martín Fierro y me quedé en una de las mesas principales de Radio Mitre, pero en un momento, ya casi terminando la fiesta aparece Ángel de Brito y me dice 'pero escúchame boluda te estaba buscando, tenemos que hablar, somos colegas, cómo llegamos a un juicio'", comenzó relatando Roccasalvo sobre su encuentro con el responsable de LAM. Y agregó que le explicó al periodista que le inició acciones legales porque él lanzó un dardo contra ella en público y nunca se comunicó para disculparse.

Roccasalvo se explayó sobre lo ocurrido en su ciclo de El Nueve y continuó: "Me dice 'pero por qué no nos tomamos un café' y le dije que no tenía problema. Pero qué pasaba, aparecieron dos periodistas grabando con sus celulares, entonces le dije a una de ellas 'estúpida sacá eso, no grabes'. Toda la mesa se incomodó muchísimo porque no era mi mesa, se dieron cuenta que yo estaba mirando al escenario y que esto fue armado por Ángel con las tres periodistas, armó todo para ser comidilla de su programa".

"Quiero aclarar que hay diez personas que escucharon todo lo que él dijo, que quedamos en tomar un café y yo no sabía que todo eso se había armado, no sé con qué intenciones va a hacer mañana su programa. Le aclaré que no ganó el juicio y yo no lo perdí", concluyó la expresentadora de Rumores.

"Mentirosa. Le dije otra cosa. Quién me dijo 'te voy a tirar con el celular'. Esto no lo contó la cara de roca?", enunció De Brito en uno de sus tweets, encabronado contra Susana Roccasalvo por la supuesta falta al verdad en sus dichos.