Andy Kusnetzoff confesó un momento difícil que nunca había contado: "Sufría mucho"

El periodista relató cómo fueron los comienzos de su relación con su esposa. Andy Kusnetzoff habló del tema con Florencia Peña.

Andy Kusnetzoff dio a conocer su historia de amor con su esposa y reveló el motivo por el que sufrió en los comienzos del vínculo. El conductor de PH, Podemos Hablar dio a conocer que tanto él como su pareja estaba en relaciones con otras personas cuando se conocieron pero el tiempo y el destino los unieron.

"Empezamos como amigos, y hubo mucho tiempo donde hubo resistencia de ambos", comenzó su descargo Kusnetzoff sobre los inicios de su relación con la madre de sus hijos, en diálogo con Flor Peña en La Puta Ama. El periodista reveló que cuando ambos terminaron los vínculos amorosos en los que estaban, él comenzó a intentar cortejarla.

"Me acuerdo que hasta me tuve que abrir un Facebook de la radio para poder espiarla, ver que había, veía que ella iba al boliche, salía, y yo sufría mucho porque ella no quería estar conmigo", comentó el exnotero de CQC sobre cuánto le costó aflojar la resistencia de su esposa ante sus propios sentimientos.

El desplante de Andy Kusnetzoff a Camila Homs en PH, Podemos Hablar

La modelo Luli Fernández, panelista del ciclo Socios del Espectáculo, reveló que Andy Kusnetzoff habría bajado de la lista de invitado de Podemos Hablar a Camila Homs para no molestar a nivel mediático a Rodrigo De Paul antes del Mundial 2022. "Ya habían varias cuestiones del contrato arregladas y a último momento le dijeron 'preferimos que no porque en concreto no queremos molestar a nadie'", informó la columnista del espectáculos.

"Nosotros habíamos contado acá en Socios que ella iba a ser parte de PH como una de las invitadas y se enteraron unas horas antes de la grabación que Camila no iba a estar en el programa. Ella literal dijo ‘todavía no entiendo por qué me bajaron del programa’ y la frase que dijo Andy Kusnetzoff fue ‘no quiero hacer nada que moleste a Leo (Messi) o a la Selección", agregó Fernández sobre la razón por la que el conductor de Telefe le quitó pantalla a la madre de los hijos de De Paul.