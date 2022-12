Andrea Taboada y Fernanda Iglesias se sacaron chispas en LAM: "¿Vas a venir a pegarme?"

Las panelistas discutieron en vivo y una frase de Taboada llamó la atención por el nivel de violencia.

Fernanda Iglesias anunció que dará un drástico cambio a su vida y transita sus últimos días como panelista de LAM. Esto no la libera de tensión en el programa de América TV y fue la protagonista de un fuerte cruce con Andrea Taboada en vivo.

La cuestión comenzó cuando Taboada estaba hablando sobre el problema de Rodrigo De Paul con su expareja Camila Homs. La panelista venía contando cómo había sido que el futbolista había denunciado a la mamá de sus hijos cuando Fernanda Iglesias la interrumpió. En ese momento, Andrea la frenó en seco y le dijo: “Si me dejás terminar de decir la oración se va a poder entender”, a lo que Fernanda le retrucó de inmediato: “Te enojaste”.

Entonces Taboada, ya en otro tono, la miró fijo a los ojos y le disparó: “No, no me enojé, pero vos me interrumpís, si querés vení y pegame, como hiciste la otra vez”.

Fernanda, muy incómoda, no se amedrentó y siguió diciéndole que se la nota muy enojada. Entonces Andrea volvió a arremeter, esta vez sin filtro. “¿Querés venir a pegarme para que me calle como hiciste la otra vez en Canal 13, que me diste una cachetada?”, le arrojó. De Brito intentó poner paños fríos con un comentario para Daniela Cardone, quien estaba de invitada y le dijo que ya le había dicho que este no era un programa tranquilo.

Taboada volvió a pronunciar la frase sobre que Fernanda Iglesias le había pegado y luego continuó con el desarrollo del tema De Paul. La panelista, ante esta exposición, se quedó pasmada, y solo atinó a sonreír de manera nerviosa, sin poder desmentir a su compañera.

Fernanda Iglesias sorprendió a todos

Fernanda Iglesias hizo un fuerte anuncio que golpea de lleno a LAM (América TV), magazine de Ángel de Brito, tras las salidas repentinas de varias angelitas. "No tengo mucho tiempo más", declaró.

La panelista compartió su decisión de bajarse del programa para cumplir su sueño de probar suerte en el exterior. "¿Podemos contar lo tuyo o es muy prematuro? Ella se va a vivir a otro país", disparó Ángel de Brito, cediéndole la palabra a Iglesias. "En realidad es para conocer. Es una experiencia que toda mi vida quise hacer y lo haré el año que viene. Me voy a España, no se de qué voy a trabajar pero voy a cambiar de vida ", confirmó la periodista.