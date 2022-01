Andrea Taboada ventiló la interna de los grupos de Whatsapp de LAM

Tras el emotivo cierre de Los ángeles de la mañana (El Trece) Andrea Taboada estuvo como panelista invitada en Bendita TV (El Nueve) y reveló el secreto mejor guardado del programa que condujo Ángel de Brito: cómo eran las internas en los grupos de Whatsapp del exitoso ciclo de espectáculos que culminó el viernes 31 de diciembre de 2021.

Después de que la periodista contará cómo había sido su experiencia laboral con Beto Casella, Edith Hermida -histórica panelista de Bendita- le pidió que volviese en febrero, cuando el conductor se reintegre de sus vacaciones. Esto llevó a que Taboada preguntase si el equipo no tenía noticias de Beto, si no tenían un grupo de Whatsapp donde comunicarse, en base a lo que Edith le respondió que había uno sin Casella. Acto seguido, le dijo que ahora era su turno de revelar cómo era la dinámica de comunicación en LAM.

"Teníamos un grupo de WhatsApp con Ángel...", afirmó Andrea Taboada, para luego completar que había angelitas que quedaban por fuera en algún momento. "Teníamos como cinco grupos y yo ya no sabía en cuál escribir, metía la pata todo el tiempo...". No obstante, con el fin del programa de Brito se deshizo de los grupos. "Deshizo el grupo. Había uno Vip, uno medio Vip. Creo que se armaron varios grupos... Como yo también hago producción en el programa, pertenecía al grupo de producción. Pero bueno, no sé. Ahora vamos a ver”, deslizó.

Yanina Latorre tiró la bomba del nuevo programa de Ángel de Brito: "Nos vemos el 1° de marzo"

Durante su despedida de LAM, Yanina Latorre lanzó una bomba sobre su nuevo rumbo laboral junto a Ángel de Brito. "Gracias, gracias a las chicas, al canal. Con cosas buenas, malas, nos peleamos, nos amigamos, pero el balance es 100% positivo", manifestó, pero cuando parecía que el saludo quedaba allí, la panelista tomó el atrevimiento de mandar al frente el regreso del programa que finalizó su ciclo en El Trece.

"Yo no te voy a preguntar del futuro, no quiero ser tan pesada, pero ya se que el 1 de marzo en algún lado vamos a estar y no me mates. Te mando un beso", disparó, riéndose, mientras Ángel de Brito aseguró con ironía: "Un beso Yanina, hasta el final Yanina es un amor". La angelita, no contenta con el dato que ya había revelado, lanzó otra pista más y confirmó: "Los quiero y ¡vamos a estar todos juntos!".